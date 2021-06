Nova Odessa mantém serviços essenciais no ‘feriadão’

A Prefeitura de Nova Odessa vai manter o funcionamento dos serviços municipais considerados essenciais mesmo durante o “feriadão” de Corpus Christi, que começa nesta quinta-feira, dia 3, e inclui o ponto facultativo de sexta-feira, dia 4, e o final de semana. Atendem normalmente serviços essenciais e/ou de urgência e emergência das áreas de Saúde, Segurança, Trânsito e Defesa Civil, abastecimento de água e Coleta de Lixo.

O Paço Municipal e demais repartições públicas não essenciais não terão expediente nestes quatro dias. Neste caso, o atendimento retorna na segunda-feira, dia 7. Confira abaixo os detalhes de funcionamento de cada secretaria ou serviço municipal.

Na Saúde, o Ambulatório de Especialidades Médicas, a Farmácia Central e as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) fecham na quarta e reabrem na segunda-feira. O atendimento no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia para quem necessitar de atendimento médico de urgência e emergência, no entanto, segue 24h todos os dias. As solicitações de transporte para o Hospital podem ser feitas pelo telefone 192, no Setor de Ambulância, ou (19) 3476-8194, na recepção do Pronto-Socorro.

GCM

Para as ocorrências de Segurança Pública, a GCM (Guarda Civil Municipal) atende normalmente pelos telefones (19) 3466-1900 e 153. Chamadas para a Defesa Civil Municipal, em casos de desastres naturais como alagamentos, desabamentos, queda de árvores e outras, podem ser feitas a qualquer momento pelo número da Guarda. A Defesa Civil também atende pelo telefone (19) 99416-2124.

O CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CAS (Centro de Assistência Social), Procon, PLT (Posto Local de Trabalho) e Junta Militar acompanham o Paço Municipal e não funcionam no feriado, assim como o Clube da Melhor Idade.

As secretarias e diretorias de Habitação, Promoção Social, de Serviços Urbanos, Parques e Jardins, Segurança Municipal, Vigilância em Saúde, a Garagem Municipal, o Viveiro Municipal e as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, Obras, Projetos e Planejamento Urbano e Educação também não abrem na quinta nem na sexta-feira.

As creches e escolas da Rede Municipal, que estão atendendo a população em horário reduzido e oferecendo Ensino Remoto, não têm atividades administrativas nestes dois dias.

Coden

O setor administrativo da Coden Ambiental também não funcionará no feriado e no ponto facultativo, mas será mantido o plantão para atendimento aos casos de emergência, como falta d’água ou rompimento de redes de água ou esgoto. As ocorrências podem ser comunicadas ao SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor a qualquer momento, através do telefone gratuito 0800 771-1195. Já o serviço de coleta de lixo vai funcionar normalmente.

O expediente retornará à normalidade na segunda-feira (07/06), com atendimento presencial das 8h às 16h até quinta-feira, e das 8h às 15h na sexta-feira. Outra opção é o atendimento dias úteis via WhatsApp (19) 99599-7766, sempre de segunda a quinta-feira, das 14h às 16h e na sexta-feira das 14h às 15h (com exceção, é claro, deste feriado e ponto facultativo de Corpus Christi).