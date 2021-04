Nova Odessa: mais 96 pessoas são curadas da Covid

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria da Saúde, informou nesta segunda-feira (12) o registro oficial de mais 96 pessoas consideradas curadas da Covid-19 no município. Segundo os dados d boletim diário divulgado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, das 3.401 pessoas da cidade infectadas pelo vírus desde o início da pandemia, 2.983 já tiveram alta e estão livres da doença. O índice de cura está em 87,70%.

O boletim apontou ainda um ligeiro aumento (de nove para 10) no número de internações de pacientes da cidade com Covid-19 na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, e pacientes em estabilidade (10 internações) na ala respiratória exclusiva do Hospital e Maternidade Municipal.

Em relação ao número de internados em leitos de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) em hospitais de referência do Governo do Estado em vagas obtidas por meio da CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), ou em hospitais privados de planos de saúde, também há estabilidade. No total, estão internados 26 pacientes moradores de Nova Odessa em UTIs da região.

A Vigilância Epidemiológica também confirmou nas últimas 72 horas o registro de mais 106 casos positivos de Covid-19. Com isso, o número total de pacientes positivados, desde o início da pandemia, em março do ano passado, atingiu a marca de 3.401. Até segunda-feira, Nova Odessa mantinha 113 óbitos por Covid-19 confirmados por exames laboratoriais. Foram contabilizadas oficialmente 9.867 notificações de suspeitas de Covid-19 em Nova Odessa, das quais 4.658 tiveram resultados negativos do vírus.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa reafirma a importância do uso contínuo de máscaras, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e do distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus. Se puder, sempre que puder, fique em casa.