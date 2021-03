Nova Odessa limpa áreas e planta mais 1.000 mudas

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio das secretarias municipais do Meio Ambiente e de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, iniciou na semana passada a limpeza de áreas degradadas para realização de plantio de mais de 1.000 mudas de árvores nativas e frutíferas da flora brasileira. De acordo com o secretário-adjunto do Meio Ambiente, Bruno Crema, as ações foram iniciadas na Rua Azil Martins, no Jardim Santa Rosa.

Foram 350 metros lineares, ao lado da estrada de ferro, que receberam ações de limpeza. “Fazia anos que esse local não recebia manutenção. Retiramos mais de 10 toneladas de lixo e entulho de lá. Agora, estamos preparando o solo para que o espaço receba o plantio de novas mudas de árvores nativas. Com esse plantio, esperamos evitar futuros descartes irregulares, criando mais uma área arborizada”, destacou Crema.

No total, apenas a área do Jardim Santa Rosa recebeu cerca de 100 mudas de mudas de árvores nativas e frutíferas. “O prefeito Leitinho nos orientou a realizar os plantios com mudas de árvores frutíferas, para que no futuro os pássaros possam se alimentar. Em todas as ações, tem sempre demonstrado essa preocupação com os animais e que o meio ambiente seja trabalhado de forma sustentável. Com isso os moradores, a fauna e a flora ganham também”, afirmou o secretário-adjunto.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que a área do Santa Rosa foi a primeira de muitas que receberão esse tipo de intervenção nos próximos meses. “Dentro do nosso cronograma de ação, terminando a Rua Azil Martins, iremos para a região do Guarapari e do Jardim 23 de Maio”, detalhou Bruno Crema.

“Nesses locais, faremos limpeza e prepararemos o solo para a realização de novos plantios de mudas de árvores. Somente no Guarapari, são estimadas mais 900 mudas. Essa é a semente que a Administração do prefeito Leitinho está plantando hoje, para que no futuro possamos encontrar essas áreas totalmente arborizadas e sem entulhos”, finalizou.