Nova Odessa libera 3ª parcela de R$ 200 do auxílio emergencial municipal

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, autorizou neste dia 03/08 a liberação da terceira parcela de R$ 200,00 do Programa NOS (Nova Odessa Solidária), de auxílio emergencial 100% municipal, a todos os cerca de mil beneficiários que manifestaram interesse e retiraram seus cartões de débito do programa ao longo do mês de junho. O valor estava liberado nos cartões já no final da tarde da terça-feira.

Voltado principalmente às mulheres arrimo de família que sofrem com a queda na renda familiar neste segundo (e mais grave) ano da pandemia de Covid-19, o Programa NOS foi pioneiro na região e no Estado, tendo sido anunciado pelo prefeito e seu vice, Alessandro Miranda, o Mineirinho, em 08 de março – quando se comemorava o Dia Internacional das Mulheres de 2021.

O recurso, integralmente oriundo dos cofres municipais e “liberado” a partir da renegociação de um contrato no início do ano, foi viabilizado na forma de cartão de débito pré-pago, que pode ser utilizado para a compra de gêneros alimentícios em cerca de 30 estabelecimentos comerciais da cidade – contribuindo diretamente também na retomada econômica do Comércio local.

O programa beneficia diretamente cerca de 1.000 titulares de famílias que realizaram a revalidação cadastral (que na prática serviu como manifestação de interesse no programa) entre março e abril na sede da Promoção Social. Este prazo chegou a ser estendido duas vezes consecutivas pela gestão municipal, por 15 dias cada, exatamente para garantir o acesso dos beneficiários ao programa de renda mínima e segurança alimentar.

Os beneficiários podem realizar suas compras de agosto em cerca de 28 estabelecimentos comerciais do setor de alimentos previamente habilitados pela instituição financeira vencedora da licitação para a gestão do benefício, a BK Bank. O dinheiro do auxílio municipal pode ser utilizado exclusivamente para a compra de gêneros alimentícios no Comércio local.

O “Nova Odessa Solidária” teve recentemente sua relevância social reconhecida também pelo Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa de auxílio emergencial municipal da Prefeitura é uma das 44 finalistas do Prêmio Boas Práticas, do Programa Parcerias Municipais da Secretaria de Desenvolvimento Regional e que, neste ano, teve mais de 700 programas inscritos por prefeituras de todo o Estado. O programa novaodessense já serve de modelo para diversas cidades paulistas e do país como um todo.

“O Nova Odessa Solidária é um programa muito importante para Nova Odessa, que está garantindo a segurança alimentar de muitos daqueles que mais precisam em nossa cidade, que nos dá a certeza de estarmos fazendo a coisa certa neste momento. Ficamos muito felizes de poder mostrar para um colega de Americana como ele funciona”, afirmou recentemente e o prefeito Leitinho.