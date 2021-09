Nova Odessa lança Festa das Nações 2021 nesta sábado

Acontece neste sábado (23/09), às 11h, na Praça Central José Gazzetta, o lançamento da Festa das Nações 2021 de Nova Odessa, com uma apresentação especial da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss. A Banda participa da Festa das Nações desde a primeira edição, nos anos 1980. Mesmo em um novo formato (a edição deste ano será 100% “digital”, com venda via internet e retirada dos pratos no sistema de drive-thru, a partir de 16/10), essa tradição será mantida.

O evento deste sábado é aberto ao público e contará também com a presença do grupo de artesãos da cidade, com a tradicional Feira de Artesanato que acontece todo segundo e quarto sábados do mês na Praça Central.

Para esse momento de retomada da Festa das Nações após dois anos, a Banda Municipal vai apresentar um repertório variado de clássicos do universo musical, com ênfase na valorização da música popular brasileira.

O maestro Márcio Beltrami é quem conduzirá novamente a Banda nessa apresentação. Ele falou sobre a honra de participar desse momento de retomada do evento mais popular da cidade. “Para a Banda, fazer o lançamento da Festa das Nações sempre é uma grande alegria, satisfação e também uma grande responsabilidade poder participar de um dos eventos mais importantes da região”, declarou.

“Estamos todos animados para essa apresentação, pois o intuito principal da Festa das Nações, mesmo nesse novo formato, é ajudar as entidades da cidade que tanto precisam e foram prejudicadas pela pandemia”, comenta o diretor de Cultura e Turismo do Município, Cadu Pinotti Jr.

Um site oficial da Festa das Nações 2021 já está sendo finalizado em parceria pelas Diretorias de Cultura e Turismo e de Comunicação da Prefeitura, em apoio às sete entidades assistenciais participantes, e será apresentado já na próxima semana.

Cadu comentou ainda sobre a escolha do projeto do novo formato, “que preza pela diversão e segurança de todos os moradores da cidade”. “A apresentação da Banda Sinfônica Municipal neste sábado, e logo em seguida o lançamento do site oficial com todas as informações e conteúdos da Festa, oferecem essa segurança para todos”, apontou o diretor.

EM OUTUBRO

O calendário da 33ª Festa das Nações de Nova Odessa, que também estará disponível no “hotsite”, começa já no próximo dia 16 de outubro. Como sempre, 100% da renda arrecadada será destinada para as entidades sociais participantes – incluindo AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta), APAE, Comunidade Geriátrica de Nova Odessa, Lions Clube Nova Odessa, SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) e Clube Rotary Nova Odessa.

Alguns títulos apresentados pela Banda de Nova Odessa:

● Seleção de músicas de Tim Maia;

● Seleção de músicas de Raul Seixas;

● “Não deixe o samba morrer” – Alcione;

● “Eu só quero um xodó” – Dominguinhos;

● “O xote das meninas” – Luiz Gonzaga;

● “Mas que nada” – Jorge Bem Jor;

● Seleção de músicas do Grupo ABBA;

● Seleção de músicas de Michael Jackson;

● Seleção do Grupo de Rock Scorpions.