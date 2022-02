Nova Odessa já recuperou 880 bocas de lobo

Desde o início do ano passado, a Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Obras, vem realizando um cronograma permanente de manutenção, limpeza e recuperação nas bocas de lobo e galerias de águas pluviais de todos os bairros da cidade. Em 2022, até agora, foram recuperadas mais 80 bocas, com uma média de duas por dia. Em 2021, foram mais de 800 as bocas de lobo recuperadas pela equipe dedicada a este programa, que conta com até seis servidores por dia.

O programa é ainda mais importante agora, no verão. Isto porque, neste período de chuvas fortes e constantes, bocas de lobo entupidas poderiam atrapalhar o escoamento e a drenagem das águas, causando alagamentos e prejuízos.

Nos últimos dias, por exemplo, a equipe de Obras realizou manutenções em bocas de lobos da Rua Azil Martins, no Jardim Santa Rosa – incluindo a instalação de uma tampa em um dos equipamentos, evitando possíveis quedas de pedestres que passarem pelo local e deixando o lugar mais seguro.

Outro trabalho foi a limpeza de uma boca de lobo na Rua Vitório Crispim, no Jardim São Manoel, incluindo a retirada de entulho e lixo descartados irregularmente por populares, além do corte da grama que cresce dentro da galeria e no seu entorno. Por fim, foi feita a troca de tampas de diversas bocas de lobo existentes ao longo da Rodovia Rodolfo Kivitz.

ENTENDA

Geralmente, o processo em cada ponto atendido começa com a retirada da sujeira da parte interna da galeria, com uma enxada ou pá. Depois é utilizada água em alta pressão para eliminar possíveis obstruções do encanamento e, por fim, é feita uma vistoria da estrutura, para analisar se há algo fora do lugar, alguma deformação, algum bloco ou alguma grade quebrada que tem de ser substituída.

Além disso, a equipe verifica se há algum animal peçonhento, para garantir a segurança do trabalho e também para ajudar no controle de pragas. No caso das áreas rurais, o reparo mais comum é a desobstrução das galerias, removendo as grandes quantidades de barro e areia acumuladas, causadas também pelo carreamento de material sólido pelas águas das chuvas.

“Esse serviço é de muita importância, principalmente em épocas de chuvas fortes. Sem as bocas de lobo funcionando corretamente, a drenagem urbana é prejudicada, resultando no transbordamento sobre as ruas e, consequentemente, em enxurradas que podem causar riscos às pessoas, aos veículos e até mesmo aos imóveis próximos”, explicou o diretor de Serviços Urbanos da Prefeitura, Luan Vitorelli.

É importante lembrar também que a população deve fazer a sua parte para manter a “saúde” das bocas de lobo e das galerias de águas pluviais, evitando jogar lixo, entulho ou restos de matéria vegetal (como galhos e folhas) em calçadas, ruas, avenidas, terrenos baldios ou áreas verdes municipais. Com as chuvas, todo esse material pode ser carreado para as galerias, entupi-las e causar alagamentos pontuais.