Nova Odessa instala novo motor para bombeamento da água da Represa Recanto

A Coden Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, acaba de instalar um novo motor de 350 cavalos-vapor em um dos conjuntos motobomba da ECA (Estação de Captação de Água) 1, na Represa Recanto 1. Ao todo, a unidade dispõe agora de três conjuntos que operam em sistema de revezamento, com acionamento de um a cada 24 horas.

O novo motor substituiu o antigo do conjunto 3, que estava danificado, e seu funcionamento resulta numa vazão de 100 a 110 litros de água por segundo – o equivalente à capacidade dos outros dois conjuntos operando juntos.

Dos 17,3 milhões de litros de água bruta que a Coden tem capacidade para captar diariamente, a ECA 1 é responsável por 9,5 milhões. Os outros 7,8 milhões são captados pela Estação de Captação de Água 2, na Represa São Jorge, que opera com dois conjuntos motobomba, cada um com capacidade de vazão de 80 a 90 litros por segundo.

“Além de aumentar a capacidade de bombeamento da água da Recanto, o novo motor está trazendo mais segurança no fornecimento de água tratada”, afirmou o diretor técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho.

Para garantir a segurança hídrica da cidade, a Coden dispõe de 282,76 km de rede de distribuição, um volume de água bruta reservada de, aproximadamente, 2,5 milhões de metros cúbicos, e um volume de água tratada na ordem de 16 milhões de litros/dia.

Até outubro, a empresa deverá concluir o prolongamento da adutora Córrego Palmital-ETA (Estação de Tratamento de Água) 1, na Rodovia Rodolfo Kivitz, que permitirá a captação de 70 litros de água bruta por segundo, o equivalente a um terço da vazão diária total, que é de 210 litros por segundo.

Até o final de 2021, está prevista a conclusão da ETA 2 – Santo Ângelo, que garantirá um volume de água tratada de 3,6 milhões de litros/dia, aumentando em 20% o volume de captação atual.

No próximo ano, também está prevista a instalação de mais um reservatório de 700 metros cúbicos no bairro Las Palmas, elevando a capacidade total de armazenamento para 12.750 metros cúbicos. O projeto inclui a construção de adutora, 11 mil metros de rede e ligações de água nos lotes, o que beneficiará diretamente a área do Pós-Anhanguera, única região da cidade ainda não atendida com abastecimento de água.

Ainda em 2022, a Coden Ambiental deverá iniciar a construção da nova represa de Nova Odessa, anunciada em maio pelo prefeito Cláudio José Schooder e a primeira no município em quase 30 anos. A obra deverá ampliar em até 20% o volume de água bruta armazenada da cidade e será construída na área existente ao longo da Rua Fioravante Martins até ao cruzamento com a Avenida Ampelio Gazzetta, entre os bairros Jardim São Manoel e Jardim Maria Helena.

UNIFORMES

Na quinta-feira (16/09), a Coden realizou a entrega de jaquetas aos funcionários das equipes operacionais. Estiveram presentes o presidente da empresa Elsio Álvaro Boccaletto, o diretor financeiro Hamilton Lorençatto e o diretor técnico Rean Gustavo Sobrinho. A ainda ação foi prestigiada pelo vereador Oseias Domingos Jorge.

As 72 jaquetas distribuídas são personalizadas com a marca da Coden e servem como complemento ao uniforme composto de calça e camiseta que já é utilizado nos setores de Rede de Água; Rede de Esgoto; Obras; Limpeza e Manutenção de Vias; Asfalto; Manutenção; Vigilância e ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo. Recentemente, um outro modelo de uniforme foi adotado também para os setores administrativos.

De acordo com o presidente Elsio Boccaletto, “a medida demonstra a seriedade da empresa e da gestão do prefeito Leitinho perante seus colaboradores, clientes e parceiros”. “Além gerar economia para o bolso dos funcionários, os uniformes transmitem a identidade visual da organização, tornando o contato com a população mais fácil e seguro”, afirmou o biólogo.