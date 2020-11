Nova Odessa. Inscrições de concurso público reabrem nesta terça

Serão reabertas nesta terça-feira (24) as inscrições para o concurso público que vai selecionar profissionais para o preenchimento de 13 vagas na Coden Ambiental, empresa responsável pelos serviços de água, esgoto e manejo de resíduos sólidos em Nova Odessa. Os cargos estão distribuídos nos níveis fundamental, médio e superior, e os salários que variam entre R$ 1.544,44 e R$ 9.449,54. Também serão selecionados candidatos para cadastro de reserva. O edital de reabertura foi publicado no DOE (Diário Oficial Eletrônico do Município) da última quinta-feira (19).

As inscrições serão abertas às 10h desta terça, se estenderão até as 23h59min de 17 de dezembro e deverão ser feitas no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), organizadora do processo de seleção. A taxa de inscrição custa R$ 45 para cargos de ensino fundamental, R$ 57 para médio e R$ 83 para ensino superior.

A companhia de saneamento novaodessense ressalta que as 4.061 inscrições efetivadas entre os dias 19 de fevereiro e 25 de março continuam valendo. “As pessoas que se inscreveram nesse período estão garantidas no processo de seleção. Basta aguardar o dia da prova”, explicou o diretor-presidente da empresa municipal, Ricardo Ongaro.

Segundo o presidente, o período complementar é uma nova chance de participação no certame. “Por conta da pandemia, constatamos que muita gente manifestou interesse, mas não conseguiu efetivar a inscrição, devido às restrições impostas pela quarentena. Por isso, vamos aproveitar esse período para dar oportunidade a mais pessoas”, afirmou Ongaro.

ISENÇÃO. Desempregados moradores de Nova Odessa e doadores de sangue podem pedir isenção da taxa de inscrição. Para isso, o candidato deverá acessar a página do concurso público no site da Fundação Vunesp, das 10h desta terça às 23h59min de quarta-feira (25), clicar no link do requerimento e seguir as instruções.

PROVAS. As provas objetivas para todos os cargos e a prova prático-profissional para advogados – inicialmente marcadas para 17 de maio e canceladas em função da pandemia – estão previstas para 21 de fevereiro, em dois horários: às 9h e às 14h30. Os mais bem classificados nos cargos de ajudante geral, encanador, operador de máquinas e pedreiro serão convocados para prova prática, cujas datas ainda serão definidas.

CARGOS. Conforme o edital, os postos de trabalho estão distribuídos entre os cargos de ajudante-geral para serviços pesados, encanador, motorista de veículos pesados, operador de máquinas, pedreiro, escriturário, técnico de informática, técnico em saneamento, advogado, assistente social e engenheiro químico, com uma vaga para cada função; e duas para engenheiro especializado nas áreas civil ou sanitária. Também serão selecionados profissionais para cadastro de reserva nos cargos de almoxarife, eletricista, mecânico de manutenção, motorista (administração), técnico em segurança do trabalho e contador.

SALÁRIOS. Os aprovados serão contratados com os seguintes salários: ajudante geral (R$ 1.544,44), encanador (R$ 1.996,57), motorista de veículos pesados (R$ 2.206,33), operador de máquinas (R$ 2.426,96), pedreiro (R$ 2.206.33), escriturário (R$ 3.309,47), técnico de informática (R$ 3.539,96), técnico em saneamento (R$ 3.223,74), advogado (R$ 9.449,54), assistente social (R$ 3,4 mil), engenheiro e engenheiro químico (R$ 5.207,99).

Além do site da Vunesp e do Diário Oficial, que pode ser acessado na página www.novaodessa.sp.gov.br, o edital com todas as informações do concurso também está disponível na página oficial da Coden (www.coden.com.br). O concurso será acompanhado pela Comissão Fiscalizadora instituída pela companhia por meio de ato administrativo.