Nova Odessa inicia planejamento para retomada das aulas na Rede Municipal

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Odessa realiza nesta quinta e sexta-feira (18 e 19 de fevereiro) um trabalho de construção do planejamento da Rede Municipal de Ensino para a retomada das atividades pedagógicas de forma remota e presencial. De acordo com a diretora de Ensino Fundamental da Rede Municipal, Denile Tupynambá Marin, a atividade reúne 166 professores do Ensino Fundamental, especialistas de Artes e Educação Física e professores de AEE (Atendimento Educacional Especializado).

As aulas presenciais devem ser retomadas na Rede Municipal no próximo dia 08 de março, com limitações e protocolos sanitários. “O trabalho foi dividido em sete polos dentro das próprias unidades escolares, respeitando os protocolos sanitários de distanciamento social e higiene. O objetivo é de construir um planejamento em rede para a retomada das atividades pedagógicas de forma remota e presencial”, comentou Denile.

Segundo a diretora, as escolas escolhidas para serem os polos da ação de planejamento foram a Professora Almerinda Delegá Delben, Alvina Maria Adamson, Alzira Ferreira Delegá, Haldrey Michele Bueno, Paulo Azenha, Vereador Osvaldo Luiz da Silva e Prefeito Simão Welsh.

“Os professores ficam divididos por ano e especialidade e desse encontro serão organizadas atividades que serão reproduzidas numa edição gráfica e serão entregues para os alunos da Rede Municipal neste início de ano letivo, que está sendo feito de forma remoto pela internet”, explicou Denile.

A diretora de Ensino Fundamental enfatizou que hoje, planejar a mudança se torna uma prioridade para as escolas. Ela afirmou que existe uma necessidade de refletir e projetar, desde a reorganização do calendário, até os cuidados de biossegurança, higiene, circulação e distanciamento interpessoal nos ambientes pedagógicos, como também sobre questões como o acolhimento socioemocional de professores, estudantes e famílias, a avaliação diagnóstica e os programas de recuperação das aprendizagens e sobre os processos de comunicação.

“Precisamos pensar também que a retomada das atividades escolares presenciais não se dará desde o ponto de onde ‘paramos’ em março de 2020. Exigirá, sim, um plano de ações com diferentes frentes de atuação e com intensa articulação com os contextos locais. O protocolo sanitário do município é de extrema relevância, prevendo uma retomada gradual das atividades presenciais em concomitância com atividades remotas – o modelo híbrido que se vai instaurando”, destacou Denile.

Em Nova Odessa, a Secretaria Municipal de Educação está trabalhando com uma previsão para a volta as aulas presenciais no dia 08 de março, com escalonamento de estudantes e horário reduzido. “Precisamos agir com muita cautela, pois precisamos priorizar a saúde neste momento de pandemia”, finalizou a diretora.

A cidade está em situação de emergência em razão da pandemia do novo coronavírus desde 19 de março de 2020. A Rede Municipal novaodessense, mantida pela Prefeitura, possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental I, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio e atende a cerca de 5,6 mil alunos.