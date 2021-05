Nova Odessa inicia entrega de auxílio próprio de R$ 200

A Prefeitura de Nova Odessa iniciou nesta sexta-feira (28) a entrega gradual dos cartões pré-pagos do Programa NOS (Nova Odessa Solidária), a iniciativa 100% municipal de transferência de renda voltada à segurança alimentar de 1.640 famílias de baixa renda da cidade. O NOS garantirá, a cada titular beneficiado, um auxílio no valor de R$ 600, a ser pago em três parcelas mensais de R$ 200. O programa foi criado por iniciativa do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, aprovado na Câmara Municipal.

Entre os beneficiados, o sentimento era de gratidão e alívio pela chegada do apoio econômico da Prefeitura neste momento agudo da pandemia. “Esse cartão chegou numa boa hora, nesse momento de desemprego que a gente está vivendo. Vai ajudar muito na questão da alimentação. É como nosso prefeito falou, muitas mulheres sobreviviam de fazer faxina e, com a pandemia, muitas estão desempregadas. Vai ajudar muito a nossa família, na minha vida vai fazer toda a diferença”, afirmou dona Alessandra, moradora do Residencial das Árvores.

Em seu discurso, Leitinho relembrou sua própria infância e reforçou seu compromisso em “fazer um governo que dê atenção às pessoas afetadas pela desigualdade econômica e social, agravada ainda mais com a pandemia de Covid-19”.

“Esse é um momento muito especial na minha vida porque esse apoio às famílias com histórias parecidas com a minha simboliza uma retribuição à cidade que me acolheu e me ajudou a superar os momentos difíceis”, afirmou, emocionado.

O prefeito também citou outras iniciativas do seu governo na área social, como a criação de uma nova Incubadora de Cooperativas de Costura e de Produção de Fraldas, anunciada recentemente e que em breve vai capacitar moradores da cidade, principalmente mulheres que são arrimo de família.

Emoção

Também em uma fala carregada de emoção, o vice-prefeito Mineirinho ressaltou que o investimento de cerca de R$ 1 milhão no Programa NOS “é resultado de renegociação de contratos com fornecedores de serviços à Prefeitura feita desde janeiro pela nossa gestão”. “Estamos conseguindo ajudar as pessoas sem tirar dinheiro de nenhuma pasta. E esse é só o primeiro de muitos benefícios que virão”, disse o vice.

Além do prefeito, o evento contou com a participação do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, vereadores, secretários e secretários-adjuntos, deputados e parlamentares de outras cidades que vieram conhecer o programa – além de 40 titulares do primeiro grupo de famílias beneficiadas, que receberam o cartão das mãos do prefeito.

Representando a Câmara Municipal de Nova Odessa, estiveram presentes os vereadores Professor Antonio, Oseias Jorge, Paulo Bichof e Marcia Rebeschini. Também participaram da cerimônia o deputado estadual Alex de Madureira e a vereadora de Ribeirão Preto Duda Hidalgo – que recebeu do prefeito um dossiê completo sobre o programa e prometeu tentar viabilizar iniciativa idêntica em sua cidade. “Vim aqui para conhecer o projeto e fico muito feliz com o que vejo”, afirmou Duda.

“É um dia de celebração pelo que Nova Odessa está concretizando aqui hoje. Isso mostra a unidade do Executivo, na pessoa do prefeito Leitinho e do seu vice, e do Legislativo em sua preocupação com a população mais carente de Nova Odessa”, completou Alex de Madureira.