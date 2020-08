Nova Odessa inicia 4ª fase de ensino remoto na segunda

A Secretaria de Educação de Nova Odessa entrega na próxima semana o quarto lote de apostilas do ‘Aprender em Casa’, programa lançado em março pela Prefeitura para que os alunos da rede municipal possam continuar estudando em casa durante a pandemia. A distribuição será realizada entre segunda (24) e sexta-feira (28), das 9h30 às 14h30, em todas as escolas. Para levar o novo conteúdo para casa, pais e responsáveis deverão devolver o material retirado no início do mês passado devidamente preenchido.



Na segunda-feira, serão entregues as apostilas das crianças dos berçários e alunos do 1º ano do ensino fundamental; na terça (25), maternais e 2º ano; na quarta (26), da Fase I da educação infantil (4 anos) e 3º ano; na quinta (27), Fase II (5 anos) e 4º ano; e, na sexta, dos estudantes do 5º ano e do EJA (Educação de Jovens e Adultos). Também serão atendidos aqueles que não conseguirem se dirigir às escolas nas datas e horários estipulados. A entrega vai ocorrer na escola em que a criança está matriculada. A secretaria informou que serão disponibilizadas mais 5,3 mil apostilas nessa etapa do programa. Os conteúdos são elaborados por professores, com suporte de coordenadores pedagógicos.

De acordo com a secretaria, as atividades são obrigatórias e visam amenizar perdas no aprendizado decorrentes da suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia de Covid-19. “Agradecemos aos pais e alunos pelo comprometimento com as atividades do programa. Enquanto não temos condições de restabelecer a rotina nas escolas, o ensino retomo é a única alternativa”, afirmou a secretária de Educação do município, Claudicir Brazilino Picolo. Ela lembra que, caso tenham qualquer dúvida ou dificuldade, pais e responsáveis podem usar os grupos de WhatsApp para falar com os professores. “Cada turma tem sua sala virtual para interação”, reforçou a secretária.

Além do conteúdo apostilado, os alunos estão tendo aulas online disponibilizadas pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. A plataforma – desenvolvida para apoiar a aprendizagem e a formação de professores das redes municipais e estadual – foi aberta ao município por meio de parceria entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Educação. As aulas virtuais podem ser acessadas pelo aplicativo do Centro de Mídias, disponível nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS), e pela TV Cultura.

Outra ferramenta à disposição dos estudantes da rede municipal é o site ‘Aprender em Casa’, desenvolvido sem custos por profissionais da pasta para subsidiar todas as fases de aprendizagem com atividades complementares. Para acessar a plataforma, basta entrar no site www.novaodessa.sp.gov.br e clicar na imagem ‘Aprender em Casa’, na página inicial.

Cronograma de entrega das apostilas*

Ensino fundamental

24/8 (segunda) – 1º ano

25/8 (terça) – 2º ano

26/8 (quarta) – 3º ano

27/8 (quinta) – 4º ano

28/8 (sexta) – 5º ano e EJA

Educação infantil

24/8 (segunda) – berçários

25/8 (terça) – maternais

26/8 (quarta) – Fase I

27/8 (quinta) – Fase II

28/8 (sexta) – para famílias que não conseguiram comparecer no horário estabelecido

(*) Entrega ocorrerá das 9h30 às 14h30