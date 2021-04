Nova Odessa implanta três novas faixas elevadas

A Prefeitura de Nova Odessa implantou nas últimas semanas novas faixas elevadas de pedestres (ou “lombofaixas”) em pontos estratégicos do sistema viário do município. A medida faz parte de uma série de ações para a melhoria das condições de segurança no trânsito da cidade, que começou a ser implementada dentro do plano dos primeiros 100 dias de Governo pela gestão do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

As faixas elevadas de pedestres foram instaladas nas ruas Aristides Bassora, em frente ao Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa, na Rua Florianópolis, no Jardim São Jorge – próximo à UBS (Unidade Básica de Saúde) 2 –, e na Rua João Bassora, em frente ao Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa. Esta última foi vistoriada pessoalmente pelo prefeito logo após a sua conclusão, ao lado do vereador Professor Antonio.

“Dentro dos nossos primeiros 100 dias de governo, implantamos três faixas elevadas em locais de grande movimento, que são o Hospital Municipal, a Unidade de Saúde do São Jorge e o Ginásio do Santa Rosa, que vem abrigando a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Covid-19. São locais estratégicos onde, sem dúvida, as faixas elevadas garantem uma maior segurança para todos durante a travessia. Nosso objetivo é avançar nessa área (segurança no trânsito) também em outras regiões”, declarou Leitinho.

O prefeito destacou ainda que a faixa elevada, além de aumentar a segurança do pedestre durante a travessia da via, “possui caráter de acessibilidade, especialmente para pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida”.

“A faixa elevada traz segurança para os pedestres, ao mesmo tempo em que garante acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, já que está no mesmo nível da calçada”, destacou Leitinho. Nas próximas semanas está previsto a implantação da quarta faixa elevada, desta vez na Rua Fioravante Martins, na região do Jardim São Manoel.