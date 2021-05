Nova Odessa homenageia profissionais da Assistência Social

Em comemoração ao Dia Nacional do Assistente Social, celebrado em 15 de maio, as profissionais da Promoção Social de Nova Odessa foram homenageadas pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e pelo vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, em um café da manhã promovido pelo diretor da pasta, Wagner Longhi, na sexta-feira (14/05). Eles estiveram acompanhados pelo secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, Rafael Brocchi.

Foram homenageadas, do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Solange Paulon e Ester Gabriele Guedes; pelo CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), Rosana Ignácio Rodrigues; pela Promoção Social, Cristina Bellinati Bizoto, Marileide Silva Santos Vieira, Marcela Aparecida de Souza Borges e Tatiane Poltronieri Campanini; além da gestora do Bolsa Família Shirley Barbosa e a atendente de Cadastro Único, Miziara Farias.

“A Assistência Social cuida das pessoas nos momentos mais difíceis da vida e reduz as desigualdades sociais. Essas profissionais são a linha de frente do Município no atendimento à população que mais precisa, realizam um trabalho brilhante e estão de parabéns”, afirmou o prefeito.

O diretor municipal de Promoção Social, Wagner Longhi, explicou que o evento foi organizado como forma de dar visibilidade e reconhecer o trabalho que é realizado pela equipe. “Nossas profissionais têm um papel preponderante para a comunidade, trabalham com paixão e empenho para garantir o bem-estar das pessoas atendidas. Por isso, merecem toda a nossa gratidão”, avaliou.

O Dia do Assistente Social é comemorado em 15 de maio porque nessa data a profissão foi regulamentada no Brasil, em 1962. Dede então, o Serviço Social vem adotando valores e práticas que contribuem, cada vez mais, no combate à desigualdade social e na construção de uma sociedade mais solidária.