Nova odessa. Grafites na pista de skate celebram o esporte nas Olimpíadas

Com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, através da Diretoria Municipal de Cultura, a cidade homenageou com arte urbana a introdução do skate na relação das modalidades olímpicas. A iniciativa fez parte do Projeto Colorindo Nova Odessa, idealizado pelo músico Diego Gomez, que reuniu artistas locais para decorar a Pista de Skate do município com grafites alusivos ao tema.

O skate foi criado por surfistas californianos na década de 1950, se espalhou pelos Estados Unidos e chegou no Brasil nos anos 1960. Na década de 1980, o esporte foi marcado com a presença dos primeiros skatistas nacionais em competições fora do país. Hoje, conta com um grande número de atletas competitivos e nomes de notoriedade internacional.

A mais recente novidade é que o esporte foi uma das modalidades incluídas pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, no Japão. A competição, que precisou ser adiada para 2021 em razão da pandemia do coronavírus, vai de 23 de julho a 08 de agosto deste ano. A estreia olímpica do skate acontece neste próximo sábado (24/07), na Arena Ariake Urban Sports Park, distrito de Koto. O Brasil será representado por 12 skatistas, nas categorias street e park, ambas com equipes masculinas e femininas.

De acordo com Diego, também idealizador do Projeto Solidário “Odessão Festival”, mais de 10 artistas de Nova Odessa estiveram envolvidos nas pinturas da pista de skate local, que se iniciaram no último final de semana (17 e 18/07) e que serão concluídas no próximo sábado (24/07) – motivo pelo qual alguns trechos do circuito permanecerão interditados nesta semana.

O projeto também contou com o apoio da loja Construcores, que doou as tintas. Foram autores dos grafites os artistas Daniel Guedes, Aldinho, Diego Gomez, Natan Carvalho Jefferson, Tawan Ribeiro, Junior Tattoo, Helen e Jhesimiel Almeida. “Quero agradecer todos os envolvidos. Com mais cor a cidade fica mais viva e bonita, e todo mundo pode desfrutar disso”, comentou o músico.

SAÚDE MUNICIPAL

Recentemente, o grafite (ou graffiti) também foi empregado recentemente para homenagear os profissionais de Saúde do município. O Dia do Hospital, comemorado nacionalmente em 02 de julho, foi celebrado com uma pintura em grafite na fachada da Secretaria Municipal da Saúde, feita pelo artista local Aldinho.

Para o diretor municipal de Cultura Caio Eduardo Pinotti, este tipo de projeto é importante porque serve de apoio e valorização dos artistas da cidade. “Pretendemos promover outras iniciativas semelhantes para que a população conheça a arte que é desenvolvida em Nova Odessa e, inclusive, temos planos para alcançar patamares mais altos nessa direção”, afirmou.