Nova Odessa ganha CT de Zumba, Funcional e esportes

No último dia 14 de setembro, foi inaugurado em Nova Odessa o Centro de Treinamento Lombardi, o CT Lombardi, focado em treinos especializados aeróbicos e danças. A iniciativa das empreendedoras Bruna Lombardi e Nathalia Nardo traz para o município um conceito de treinos rápidos para melhorias no condicionamento físico e saúde dos alunos.

As proprietárias são também as professoras do CT Lombardi. Quem for até o Centro de Treinamento vai poder escolher três modalidades:

Aulas de Zumba

Treinamento funcional

Iniciação esportiva em ginástica rítmica

O horário de funcionamento do CT Lombardi é de segunda à sexta, das 6h às 9h e das 17h às 20h. O novo espaço fica localizado à Rua Duque de Caxias, n° 580, no Centro de Nova Odessa.