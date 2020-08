Nova Odessa ganha agência da Sicoob Acicred

A Sicoob Acicred inaugurou nesta sexta-feira (14) um ponto de atendimento em Nova Odessa. A nova unidade funciona na sede da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), que fica na Rua 15 de Novembro, 685, no Centro. É a terceira agência da Acicred na região. As outras estão em Americana e Limeira. A cooperativa de crédito integra o sistema nacional Sicoob, presente em 1.728 municípios com 3.093 agências.

A nova agência, que chega ao município em meio à pandemia do novo coronavírus, é resultado dos esforços da Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, e da Acino, que têm desenvolvido ações conjuntas para dar suporte ao empresariado local. “A Sicoob Acicred tem como diferencial a abertura de crédito sem burocracia com taxas mais justas de juros”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, Regina Pocay.

A unidade disponibiliza canais digitais, produtos e serviços de acesso facilitado, como conta empresarial, crédito, investimentos, cartões, previdência, consórcio, seguros e cobrança. Inicialmente, por conta da crise sanitária, a unidade do Sicoob Acicred de Nova Odessa vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h. Após a pandemia, o horário de atendimento ocorrerá das 10h às 16h. O telefone da agência é 19 3408-7887.

Participaram da solenidade o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Marcos Cardoso; o presidente da Acino, Samuel Teixeira; a vice-presidente Juçara Rosolen; o diretor comercial do Sicoob Sicred, Agnaldo Scotton; o gerente da agência, Marcelo Chambre; além de empresários e representantes de outras unidades da cooperativa.