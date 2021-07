Nova Odessa. Mesa quer Frente Parlamentar da Criança e Adolescente

A Mesa Diretora da Câmara de Nova Odessa, formada pelo presidente Elvis Pelé e pelos secretários Tiãozinho do Klavin e Oseias Domingos Jorge, propôs aos demais parlamentares a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente.

De acordo com o presidente, o objetivo é ampliar o debate sobre políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, além de auxiliar na implantação do Plano Municipal da Primeira Infância, que já vem sendo debatido em conjunto com a prefeitura e com o Judiciário por meio das ações do Projeto Afin – Você Afinado com seu filho, idealizado e coordenado pela juíza da 2ª Vara Cível de Nova Odessa, Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman.

“Acredito que, como cidadãos, devemos entender que somos responsáveis por nossos filhos, pelos filhos dos outros e por aqueles que foram separados de seus pais e familiares. A Constituição garante à criança e ao adolescente o direito de ser tratado como titular de direito e nós devemos trabalhar para que eles tenham muito mais que apenas o essencial”, afirmou Pelé.

Ainda segundo o presidente, com a frente será possível mapear as iniciativas que já existem no município em benefício do público infanto-juvenil, coletar dados estatísticos e cruzar informações principalmente das áreas da educação, saúde e assistência social para, assim, mapear a realidade desse público em Nova Odessa. “Com essas informações, os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) terão subsídios para traçar estratégias de atendimento integral à criança e ao adolescente, adequadas ao perfil do município”, explicou Pelé.

A Frente Parlamentar deve ser aprovada pela maioria dos vereadores antes de ser implantada na Câmara.