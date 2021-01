Nova Odessa fecha semana com 416 profissionais da Saúde vacinados

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, fechou na sexta-feira (29/01) a primeira semana “completa” da campanha de imunização contra o novo coronavírus com 416 profissionais da Rede Municipal de Saúde vacinados contra a Covid-19. Segundo levantamento realizado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, receberam a primeira dose da vacina os servidores que fazem a linha de frente no enfrentamento ao novo coronavírus no município.

Os servidores já vacinados com a primeira de duas doses necessárias – entre médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, profissionais da limpeza e copa, entre outros – atuam na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada, no Hospital e Maternidade Municipal, no Ambulatório de Especialidades, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e no próprio Departamento de Vigilância em Saúde. Eles foram definidos como a “prioridade dentro da prioridade”, em função do número de doses recebidas até agora pelo Município.

A primeira dose da vacina contra o novo coronavírus foi aplicada na semana passada, dia 21/01, logo após o município receber o primeiro lote com 360 vacinas da Coronavac/Sinovac Biotech, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Nesta semana, no dia 27/01, a Prefeitura recebeu o segundo lote, com mais 270 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, com apoio da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

São essas doses que estão sendo utilizadas até agora. A vacinação continua nos próximos dias, conforme novos plantões forem sendo trocados. A Vigilância Epidemiológica aguarda também o recebimento de novos lotes de vacinas para que a imunização possa avançar para os demais profissionais da Saúde do município – aqueles que não atuam na Rede Municipal. São estimadas 650 doses para que todos os profissionais da Saúde de Nova Odessa sejam contemplados.

Já a vacinação do segundo grupo prioritário da 1ª etapa da campanha – os idosos, a começar pelos mais velhos e gradativamente até que sejam atendidos todos os moradores de 60 anos ou mais – depende do envio de novos lotes das vacinas pelo Governo Federal, através do PNI (Programa Nacional de Imunização), ou eventualmente pelo Governo do Estado. O Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa está sendo preparado para o eventual atendimento dos idosos da cidade com todos os protocolos sanitários, tão logo seja possível atender a esse público.

No total, a previsão é a de atender a um público de 5.722 idosos da cidade, fora os profissionais da Saúde, totalizando cerca de 6,3 mil munícipes desses dois grupos priorizados pelo Estado. Lembrando que a segunda dose da vacina (sempre do mesmo fornecedor da primeira) deve ser aplicada 21 dias após o paciente receber a primeira dose. Em todos os casos, para receber a dose da vacina em Nova Odessa, vai ser preciso levar ao posto de vacinação um documento com foto, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e um comprovante de residência atualizado na cidade.