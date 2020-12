Nova Odessa fecha semana com 6 mortes da Covid

O número de mortes associadas ao novo coronavírus subiu de 54 para 56, em Nova Odessa, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira (4) pela Secretaria de Saúde. Na semana, o total de mortos chega a seis- uma escalada fortíssima na comparação com as médias de outubro e novembro. Os óbitos foram registrados há mais de 40 dias, mas só foram notificados agora pela Vigilância Epidemiológica da cidade. O município também contabilizou 26 novos diagnósticos da doença e totaliza 1.334 confirmações, incluindo 1.124 curados (84,2%).

Segundo a secretaria, os dois falecimentos inseridos no boletim epidemiológico desta sexta ocorreram no dia 22 de outubro, na Grande São Paulo. Naquele dia, uma mulher de 69 anos, moradora do bairro Mathilde Berzin, não resistiu às complicações da doença e faleceu em Santo André. Ela era diabética e cardiopata. Enquanto isso, em Guarulhos, outra idosa – esta de 78 anos – também foi vencida pela Covid-19. A mulher morava no Parque Klavin e tinha doença neurológica. Ambas haviam testado positivo para o novo coronavírus.

Os novos infectados são um homem de 27 anos e duas mulheres de 31 e 61 anos, moradores do Jardim Santa Luiza; duas mulheres de 24 e 44 anos e um homem de 52, do Jardim Santa Rita; duas mulheres de 29 e 42 anos anos e um homem de 40, do Jardim São Jorge; mulheres de 48 e 60 anos, do Klavin; mulher de 23 anos e homem de 52, do Jardim Capuava; homem de 35 e mulher de 36 anos, do Jardim Santa Rosa; homem de 55 anos, do Jardim São Manoel; rapaz de 19 anos, do Jardim Alvorada; homem de 26 anos, do Jardim Bela Vista; homem de 28 anos, do Jardim Nossa Senhora de Fátima; homem de 44 anos, do Jardim Marajoara; homem de 47 anos, do Lopes Iglesia; homem de 37 anos, do Residencial Fibra; mulher de 33 anos, do Centro; rapaz de 18 anos, do Residencial Triunfo; homem de 42 anos, da Vila Azenha; e uma jovem de 20 anos, residente no Jardim Éden.

O boletim atualizado aponta 4.539 notificações, 297 pacientes em isolamento domiciliar, 18 internados, entre casos positivos e suspeitos (13 deles em UTIs fora da cidade e outros cinco na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 353 em investigação, incluindo três mortes, 1.877 resultados negativos e 297 com quadro gripal em monitoramento.