Nova Odessa fecha quadras, campos e academias ao ar livre

O avanço da pandemia do novo coronavírus tem um novo capítulo em Nova Odessa. Como forma de cumprir a fase mais restritiva prevista pelo Plano São Paulo do Governo do Estado, a de “emergência” (de 15 a 30 de março), a Prefeitura de Nova Odessa determinou nesta sexta-feira (12/03) o fechamento de quadras poliesportivas, campos de futebol, ginásios, pista de skate e academias ao ar livre da cidade.

“A determinação é expressa e todos os dispositivos esportivos do município devem permanecer fechados até o dia 30 de março, período que vigorará a fase mais restritiva do Plano SP. O objetivo é manter as pessoas em casa, afinal, o distanciamento social é a forma mais eficaz de evitar a circulação do vírus e, consequentemente, que ocorra novas contaminações, pois a Rede Municipal de Saúde vem registrando diariamente uma procura elevada”, explicou o secretário municipal de Governo, Marco Russo.

Para realizar o fechamento dos campos, quadras e demais dispositivos esportivos, foram destacadas as equipes da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo e do Departamento de Vigilância Sanitária. Os locais receberão fita zebrada para que os espaços não sejam utilizados pela população. A GCM (Guarda Civil Municipal) também foi acionada e está autorizada a dispersar as pessoas em caso de descumprimento da determinação.

“Estamos no pior momento da pandemia e é hora de que todos possam se unir em benefício da vida humana. A Prefeitura tem buscado aumentar a rede de atendimento para pacientes com Covid-19. Já aumentamos de 12 para 18 leitos na UR (Unidade Respiratória), ampliamos a rede de oxigênio, estamos criando uma ala reservada, com entrada exclusiva, com 11 novos leitos no Hospital. Apesar desses esforços, é fundamental conter o avanço da circulação do vírus no município e, para isso precisamos aumentar a taxa de isolamento, que hoje está na casa dos 38%. Com comprometimento de todos, vamos superar esse momento delicado que o mundo está vivendo”, finalizou Russo.