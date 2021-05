Nova Odessa faz pedidos de passagem e travessia à Rumo

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, formalizou na última semana, junto à concessionária que administra a linha férrea que corta o território de Nova Odessa, dois pedidos de intervenções que visam melhorar as condições de segurança de motoristas e pedestres que atravessam a ferrovia todos os dias na área urbana da cidade. O ofício foi entregue dia no dia 6 no Paço Municipal ao diretor de Relações Governamentais Norte da Rumo, Marcelo Rodrigues.

O primeiro pedido é pela duplicação da passagem inferior que liga o Jardim Santa Rosa ao Jardim São Jorge e à região do Jardim Picerno (Sumaré), estreita e que só comporta um veículo por vez. O segundo, pela melhoria na travessia de pedestres sobre os trilhos na altura da Praça José Gazzetta, entre o Centro e a região do Jardim Flórida – atualmente feito por uma passagem em nível na direção da Avenida João Pessoa.

Também foi discutida, durante a reunião, a possibilidade de apoio da concessionária a uma futura revitalização da Estação Ferroviária da Praça Central José Gazzetta, transformando o local em um centro cultural, de Turismo e museu.

Mineirinho

Os pedidos foram entregues, em nome do prefeito, pelo vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, pela secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Miriam Cecília Lara Netto, pelo secretário-adjunto de Administração, Eduardo Mota, e pelo diretor municipal de Cultura, Cadú Pinotti Junior.

“Nova Odessa quer essas melhorias com urgência. No caso da passagem para o Picerno, por exemplo, é um local estreito, que causa um estrangulamento no nosso trânsito, que já ficou obsoleto e que representa um perigo de acidentes muito grande. Ali já não comporta mais o tráfego atual, inclusive de quem vem e vai para Sumaré”, apontou o vice-prefeito Mineirinho.

“No Centro, precisamos tirar nossos pedestres dos trilhos, eles precisam ter como atravessar com mais segurança, a qualquer momento do dia ou da noite”, acrescenta. Rodrigues recebeu o ofício e garantiu às autoridades municipais que eles serão “internalizados” e analisados pelas equipes técnicas da Rumo.

“A empresa está aqui recebendo e acatando estes pedidos do prefeito Leitinho, através de seu vice-prefeito Mineirinho e dos secretários. Vamos levar essas demandas internamente, como solicitações do Município, para que a gente possa analisar e se tudo der certo, muito em breve, voltarmos aqui com boas notícias. O que pudermos fazer para ajudar, contem conosco”, afirmou o executivo da empresa.

Marcelo Rodrigues falou ainda às autoridades novaodessenses sobre o andamento das obras de duplicação da linha férrea da Malha Paulista, cuja concessão foi recentemente prorrogada de forma antecipada pelo Governo Federal por mais 30 anos. O canteiro de obras, que vem da direção Oeste do Estado em direção ao Litoral, já se encontra em Cordeirópolis.

“A intenção da Rumo é trabalhar sempre com as prefeituras locais. Em breve devemos voltar a Nova Odessa para detalhar esse cronograma, até porque teremos que ter apoio do Município durante o período de intervenções – ainda que a maior parte das obras seja executada por métodos não-destrutivos, que a ferrovia praticamente não para”, adiantou o executivo.