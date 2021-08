Nova Odessa faz mutirão noturno de vacinação contra a covid19 nesta quarta

Com 60,4 mil doses aplicadas desde janeiro, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa promove nesta quarta-feira (1º de setembro) o primeiro mutirão noturno de vacinação de adultos contra a Covid-19. Além do horário normal (das 8h às 11h45 e das 13h às 15h), quando continua vacinando adolescentes e adultos contra o coronavírus, a equipe que atua no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa vai atender também, das 16h às 20h, os adultos (18 anos ou mais) tanto para primeira quanto para segunda dose.

Além disso, ao contrário da vacinação “diurna”, o atendimento a partir das 16h vai ser feito independente do mês de nascimento do adulto. Os adultos que retornam ao local de manhã para tomar a dose de reforço devem seguir a data anotada nas cadernetas de vacinação. Mas nesta quarta à noite, excepcionalmente, também haverá aplicação das segundas doses “atrasadas”.

“Será mais uma oportunidade para as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose e trabalham fora de segunda a sábado. E teremos também as segundas doses, para aqueles com agendamento para 1º/09 ou de datas atrasadas”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade, Paula Mestriner.

MÊS DE NASCIMENTO

Durante o dia, nesta quarta-feira, serão atendidos normalmente para primeira dose os adolescentes de 12 a 17 anos e os adultos acima dos 18 anos nascidos nos meses de julho e agosto. Tanto no caso dos adultos quanto dos adolescentes, voltou a valer o cronograma de atendimento pelo mês de nascimento, para evitar aglomerações no local.

As doses para os adolescentes são limitadas a 300 unidades por dia, conforme o lote de imunizantes recebido pela Vigilância Epidemiológica para este público (que deve ser dividido de forma a garantir o atendimento dos demais grupos por mês de nascimento). As senhas são distribuídas a partir das 8h. As grávidas e puérperas continuam sendo atendidas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

A equipe da Saúde reforçou ainda o pedido para que todos que serão vacinados façam antes o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos.

Nos dois períodos, todos os adolescentes e adultos interessados na vacina devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500.

BALANÇO

A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atua na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 aplicou mais 636 doses das vacinas na terça-feira (31/08), a maior parte do Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. Foram mais 250 primeiras doses e 386 doses complementares. A cidade chegou assim a um total de 60.421 vacinas utilizadas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

O total de moradores com ao menos a primeira dose foi a 41.870, o equivalente a 68,28% da população total de Nova Odessa. Já o total de novaodessenses com esquema vacinal completo foi a 18.551, o equivalente a 30,43% da população total, estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas (vide https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/nova-odessa/panorama).

Toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

Saiba mais sobre a campanha de vacinação e o avanço da pandemia diariamente em www.novaodessa.sp.gov.br/, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/. O novo hotsite com todas as informações locais sobre a pandemia de Covid-19 e a vacinação está disponível em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/.