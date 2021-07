Nova Odessa faz ‘mutirão’ de vacinação contra a Covid19 para 35+ neste sábado

As equipes da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa que atuam na Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 aplicaram mais 489 doses dos imunizantes na sexta-feira (16/07). A cidade alcançou assim a marca de 34.510 doses das vacinas contra o novo coronavírus aplicadas. Foram mais 399 primeiras doses, totalizando 27.359 moradores com ao menos uma dose dos imunizantes, o que representa 44,88% da população total de Nova Odessa.

Também foram aplicadas mais 90 segundas doses (sempre de acordo com os prazos previstos pelas fabricantes para a dose complementar), totalizando 7.151 moradores com esquema vacinal completo (incluindo segundas doses e doses únicas), o equivalente a 11,73% da população total, estimada em 60.956 pessoas pelo IBGE.

Para melhorar ainda mais estes índices de cobertura vacinal, a Saúde Municipal promove neste sábado (17/07) mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19 no posto de vacinação – o Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. Serão atendidos neste sábado moradores de 35 anos ou mais.

Foram reservadas 500 doses para o mutirão, cujas senhas serão distribuídas na porta do ginásio a partir das 8h. Caso a procura seja menor do que as doses disponíveis, o portão será fechado às 12h (ou quando acabarem as doses).

Excepcionalmente, como nos mutirões dos sábados anteriores, não haverá atendimento por mês de nascimento, ou seja, serão atendidos (até o limite de senhas) os novaodessenses de 35 anos ou mais nascidos de janeiro a dezembro.

Durante a semana, a imunização na cidade segue o ritmo de recebimento de vacinas pelo PEI (Programa Estadual de Imunização). As senhas correspondentes ao total de doses disponíveis para o dia são distribuídas geralmente de manhã, a partir das 8h. Eventualmente, pode haver distribuição de senhas também à tarde, a partir das 13h – dependendo sempre da disponibilidade de doses.

MÊS DE NASCIMENTO

De segunda a sexta-feira, as equipes da Prefeitura atendem no Ginásio sempre de acordo com o mês de nascimento. Funciona assim: quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março será vacinado sempre às segundas-feiras; quem nasceu em abril, maio e junho às terças; os nascidos em julho e agosto às quartas; os de setembro e outubro às quintas; e nascidos em novembro e dezembro, às sextas-feiras.

Quem não puder comparecer ou não conseguir senha deve retornar no mesmo dia da semana seguinte ou, se houver, nos mutirões de sábado – que são realizados sempre que há vacinas disponíveis ao Município, como neste dia 17/07.

A equipe da Saúde reforça sempre o pedido para que todos que serão vacinados, de todos os grupos, façam o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos.

Todos os interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500, com portas abertas de segunda a sexta-feira das 8h às 11h45 e das 13h às 15h45 (ou até acabarem as senhas correspondentes às doses disponíveis no dia).

Saiba mais sobre a campanha de vacinação diariamente em www.novaodessa.sp.gov.br/, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/. O novo hotsite com todas as informações locais sobre a pandemia de Covid-19 e a vacinação está disponível em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/.