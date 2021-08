Nova Odessa faz mutirão de vacinação contra a covid19 neste sábado

Neste sábado (28/08) tem mutirões de vacinação contra a Covid-19 em Nova Odessa. A Secretaria de Saúde da Prefeitura promove o atendimento de três públicos, em dois locais. A primeira para adultos acima dos 18 anos, bem como a segunda dose em atraso para moradores de qualquer idade poderão ser tomadas no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, das 8h às 12h. Já a primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades vai ser aplicada neste sábado na UBS Centro (na Avenida Carlos Botelho, nº 3), também das 8h às 12h.

“Levaremos neste sábado ao ginásio ‘doses 2’ para quem estiver atrasado. Lembrando que, no caso da Coronavac, o frasco só será aberto na presença de 10 pessoas. Por enquanto, segue a anotação (de data de retorno) em carteirinha, e não iremos ‘adiantar’ nenhuma vacina. E a UBS do Centro estará aberta também, no período da manhã, para os adolescentes com comorbidades”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade, Paula Mestriner.

A equipe da Secretaria de Saúde que atua na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 aplicou mais 484 doses das vacinas na sexta-feira (27/08), a maior parte do Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. Foram mais 100 primeiras doses e 384 doses complementares. A cidade chegou assim a um total de 58.301 vacinas utilizadas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

O total de moradores com ao menos a primeira dose foi a 40.943, o equivalente a 67,17% da população total de Nova Odessa. Já o total de novaodessenses com esquema vacinal completo foi a 17.358, o equivalente a 28,48% da população total, estimada pelo IBGE em 60.956 pessoas (vide https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/nova-odessa/panorama).

Nova Odessa segue vacinando diariamente adultos acima dos 18 anos, com ou sem comorbidades, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, assim como os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades (incluindo doenças crônicas, deficiências permanentes, gestantes e puérperas), nas sete Unidades Básicas de Saúde.

As doenças crônicas que tornam o adolescente apto a se vacinar incluem: cardiopatias, diabéticos, pneumopatia crônica grave (asma, fibrose e DPOC), obesidade, síndrome de Down, doença hemoglobinopatias (falciforme ou talassemia), doença renal crônica e imunocomprometidos (câncer, HIV, doenças inflamatórias em uso de imunossupressor).

Os adolescentes portadores de alguma das doenças acima precisam apresentar CPF, caderneta de vacinação e receita ou carta médica com a descrição da doença, além de comprovante de endereço na cidade. É ideal que os adolescentes estejam acompanhados por algum responsável.

Todos que serão vacinados devem também fazer antes o pré-cadastro no site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/covid-19%20vaccine/. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos.

Já vacinação dos adultos de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, para primeira ou segunda dose, continua diariamente no Ginásio do Santa Rosa. Todos os interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500.

Toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

Saiba mais sobre a campanha de vacinação e o avanço da pandemia diariamente em www.novaodessa.sp.gov.br/, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/. O novo hotsite com todas as informações locais sobre a pandemia de Covid-19 e a vacinação está disponível em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/.