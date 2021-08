Nova Odessa faz ‘mutirão’ de limpeza de pontos de ônibus

Através de uma parceria, a Diretoria de Transportes e a Defesa Civil da Prefeitura de Nova Odessa começou recentemente um “mutirão” de limpeza dos pontos de ônibus da cidade, que já beneficiou vários bairros da cidade e, pretende, até o final do processo, atingir todos os bairros atendidos pelo Transporte Coletivo. O trabalho segue sendo feito diariamente, sempre que a equipe da Defesa Civil está sem chamados, e abrange de dois a três pontos todos os dias.

A Diretoria de Transportes ressaltou a importância da limpeza desses pontos, e quer atingir todos os bairros da cidade. Alguns pontos que já passaram pela limpeza foram os da Rodovia Walter Manzatto em frente à fábrica das Fitas Progresso, na Ampelio Gazzetta, perto do Supermercado Pague Menos, e na Avenida Carlos Botelho, altura do Jardim Santa Rosa.

“Esse é um serviço que creio nunca tenha sido feito em nossa cidade com essa abrangência. Vemos por aí os pontos sujos, empoeirados, e é o mínimo que podemos fazer para dar um pouco de conforto para as pessoas que necessitam do Transporte Público”, disse o responsável pelo Transportes.

O processo começou quando a Diretoria de Transportes solicitou à Defesa Civil que limpassem o ponto de ônibus ao lado da Igreja Matriz, no Centro de Nova Odessa. “Depois do primeiro pedido, o setor da Defesa Civil prontamente se colocou à disposição para lavar os outros pontos, adiantando que, em dias ‘ociosos’ (sem chamados), limpariam de dois a três pontos por dia.”

Os servidores envolvidos na limpeza dos locais são o coordenador da Defesa Civil Municipal, Vanderlei Wilians Vanag, Ailson Rosa de Oliveira e Giovani de Melo, “que estão fazendo de tudo para aos poucos deixarem todos os pontos de ônibus limpos e confortáveis para toda população”. “Os servidores envolvidos são os guerreiros da Defesa Civil, eles que estão com a mão na massa e merecem ser valorizados e reconhecidos”, elogiou a Diretoria de Transportes.

Vale lembrar que o ponto do Hospital Municipal será lavado uma vez por semana, por ser um ponto de alto fluxo de pessoas.

NOVO PONTO NO SÃO JORGE

A Diretoria de Transportes de Nova Odessa também, no mês passado, um novo ponto de ônibus coberto na Rua Belém, no Jardim São Jorge. O pedido tinha sido feito em fevereiro por uma moradora, e a estrutura foi instalada graças a uma doação da empresa Lazer Transportes.

“A dona Maria Góes nos procurou em fevereiro explicando que ela precisava de uma cobertura com banco no ponto de ônibus que fica atrás do Ginásio do São Jorge. A filha dela é deficiente visual e sempre utiliza o Transporte Público e elas sofriam por não ter onde sentar e nem se abrigar. Então fizemos um esforço para viabilizar essa nova cobertura”, explicou o responsável pelo Setor de Transportes do Município.