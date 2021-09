Nova Odessa faz manutenção das principais praças da cidade

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Obras do Município, começou a limpar as praças da cidade na última quarta-feira (01/09), a primeira delas sendo a Praça Central José Gazzetta, na Avenida Carlos Botelho. Foram feitas a zeladoria e a limpeza do lugar, com a poda da grama alta, das árvores e também a retirada das folhas do chão. Todas as praças da cidade serão beneficiadas pelo trabalho, que aconteceu pela última vez há 2 meses. A força-tarefa na Praça Central terminou nesta sexta-feira.

“Alguns frequentadores das praças já estavam reclamando da grama alta, por isso nós da Secretaria de Obras nos prontificamos para fazer a manutenção desses espaços. O serviço é feito para manter a zeladoria da cidade e deixar os lugares mais agradáveis e mais tranquilos, além de proporcionar ambientes confortáveis para a população”, disse o diretor de Serviços Urbanos da Secretaria de Obras, Luan Vitorelli. O serviço está sendo realizado por uma empresa privada com supervisão da Secretaria, no dia 02/09 continuaram com a atividade, desta vez na praça do bairro 23 de Maio.

“Nessa época do ano, no mês de agosto e setembro, devido ao tempo, as ruas e as praças da cidade ficam cheias de folhas, por isso a Secretaria está se esforçando para pouco a pouco, realizar a limpeza desses espaços, de início dando atenção às praças, começando pela principal da cidade, que é a praça central e depois prosseguindo para as outras em todos os bairros de Nova Odessa”, explicou Luan.

O inverno é importante para muitas plantas, já que algumas delas passam por uma espécie de hibernação para que possam acumular energia suficiente para brotarem na primavera, por isso elas perdem menos calor e com o período de estiagem, elas recebem menos água, causando a perda de folhas.

O trabalho é realizado com sopradores de folha para a limpeza dos espaços e cortadores de grama para podar as plantas altas que incomodam os pedestres que passam pelo local, além de deixar o lugar desconfortável e sujo. “Estamos seguindo as determinações estabelecidas no início do ano pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e as orientações da nossa secretária de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Miriam Cecília Lara Neto, que é avançar na limpeza urbana”, completou o diretor.

A Praça José Gazzetta é a principal praça da cidade, localizada na Avenida Carlos Botelho, no Centro. Contendo uma vasta área verde, parquinho para crianças, palco para apresentações, shows, eventos, além de ocasionais feiras de comida, de artesanato e de adoção de animais.