Nova Odessa entrega mais cartões do auxílio emergencial

A Prefeitura de Nova Odessa entregou nesta segunda-feira (31) mais cartões de débito pré-pagos do Programa NOS (Nova Odessa Solidária). Os cartões já são entregues aos beneficiários com os R$ 200 da primeira das três parcelas previstas no Programa, e podem ser utilizados para a compra de gêneros alimentícios em dezenas de estabelecimentos comercias credenciados da cidade.

O programa foi criado por iniciativa do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e contou como apoio unânime da Câmara Municipal. O próprio chefe do Executivo fez questão de atender pessoalmente os beneficiários no saguão do Paço Municipal, junto à equipe da Promoção Social. Também estiveram presentes, na segunda-feira, o vice-prefeito Alessandro Mineirinho e os vereadores Professor Antonio e Oseias Jorge.

“Agradeço a oportunidade que Deus me deu de estar ajudando as famílias de baixa renda da cidade. É um projeto que poucas cidades fizeram, e que eu fiz para vocês. Muitas mulheres arrimo de família perderam a renda nessa pandemia, e nós sabemos que muitas delas comandam a casa. É muito importante para nossa gestão entregar esse auxílio a vocês. Quero fazer a diferença, quero ser útil na vida de cada cidadão de Nova Odessa”, afirmou Leitinho.

Para dona Alexandra de Paula Santos, moradora do Jardim Santa Rita 1, o auxílio municipal chegou em boa hora. “Esse apoio, para mim que estou desempregada, não tenho nem palavras… Porque isso daqui vai me ajudar muito, vai ajudar muito quem tem família, como eu que tenho meus filhos. Vai ajudar muito, graças a Deus em primeiro lugar, e também ao prefeito, que está tendo essa consideração por nós, mulheres. Porque no mercado de trabalho hoje em dia, a mulheres são minoria. Então parabenizo ele por tudo que ele tem feito, para mim vai ser uma ajuda muito grande, R$ 200 para quem está sem renda garante o leite, o alimento”, afirmou a beneficiária.

Para Amanda Sabrina Silva, moradora do Jardim Nossa Senhora de Fátima e grávida de sete meses, “esse auxílio da Prefeitura vai ajudar bastante”. “Estou gráfica, desempregada, e esse auxílio que a Prefeitura fez vai ajudar bastante – mas bastante mesmo. Vou usar o dinheiro em casa, tenho mais duas crianças que não estão tendo aula, ficam em casa, então o auxílio vai ajudar bastante”, completou.

A entrega do primeiro lote dos cartões continua nesta terça-feira (1º/06), das 8h30 às 11h30, para as famílias gradualmente convocadas pela Promoção Social, sempre por ordem alfabética dos beneficiados. A lista dos convocados está sendo publicada diariamente no site e no Diário Oficial do Município.

A Prefeitura também aguarda a entrega de novos lotes de cartões confeccionados pela instituição financeira contratada por licitação para operacionalizar o pagamento do benefício – o que pode acontecer a qualquer momento – para ampliar o cronograma de entregas. A empresa segue dentro do prazo contratual, mas sofre os impactos do lockdown decretado em Ribeirão Preto, onde está instalada.