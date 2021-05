Nova Odessa entrega kit a 1,2 mil crianças de creches

Criança pequena aprende brincando. A partir dessa premissa simples e cientificamente comprovada, a equipe da Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Odessa entregou na última semana de abril os 1,2 mil conjuntos de materiais educativos do inédito Projeto “Kit Brincante”, nos 11 CMEIs (Centros Municipais e Educação Infantil) da cidade. O sucesso junto ao “público-alvo” foi instantâneo, gerando centenas de fotos e vídeos nas redes sociais e grupos de WhatsApp de pais e educadores.

Entregues em sacolas de material reciclado personalizadas a mão, os kits contêm itens como argila, pedras, sementes, materiais descartáveis, cilindros e cones de plástico e papelão e bucha vegetal, entre outros. Os educadores também incluíram alguns brinquedos prontos artesanais, como chocalhos feitos a partir de sementes, tampinhas e materiais recicláveis em geral.

Com participação efetiva de todos os profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal, sob diretora Luciana Negrisson e da coordenadora Maíza Aparecida Passoni (que propôs o projeto), os kits foram montados pelos profissionais das CMEIs, principalmente as 185 professoras EDIs (Educadoras de Desenvolvimento Infantil) da Rede Municipal, com ajuda do diretor Valdeci Filipe dos Santos e sua equipe de apoio à Rede.

Parte dos materiais foi comprada ou obtida junto a empresas da cidade, e outra parte foi coletada pelas próprias educadoras, com apoio da equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O projeto tem fundamento científico no trabalho de Paulo Sérgio Foch.

“São materiais naturais, não industrializados, retirados da Natureza, para desenvolver os cinco sentidos da criança. É o olhar heurístico sobre o desenvolvimento da criança, que respeita o seu momento, que ajuda a ensinar através do brincar e do interagir. Como são coisas naturais, sua livre exploração permite o desenvolvimento da curiosidade da criança”, explicou o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

Segundo ele, manipulando esses objetos, a criança faz descobertas e, o que é ainda mais importante, “incentiva novas descobertas, porque ela vai querer brincar ainda mais, gerando motivação para ela se tornar protagonista do processo. É algo que temos que resgatar hoje em dia, porque a tecnologia está roubando muito tempo dessas crianças. Estamos empoderando a equipe a criar, desenvolver novos projetos pedagógicos, e a resposta tem sido fantástica. Neste caso, usamos a criatividade, o que temos à disposição. Brincar e interagir a partir desses elementos para desenvolver os cinco sentidos da criança, trabalhando com suas percepções do mundo”, completou.

Repercussão

No CMEI Mercedes Ladeira Brazilino, no Parque Residencial Klavin, por exemplo, o “Kit Brincante” foi um sucesso absoluto junto às famílias das crianças de 0 a 3 anos. “O material que as professoras prepararam é fantástico”, confirmou Aline Zilda Viana da Silva, mãe de um aluninho do maternal 1.

“Queria agradecer pelo material que mandaram para as crianças, foi muito chamativo, e as atividades com elas ficaram ainda mais legais e divertidas. Muito obrigado pelo carinho, o material é tão detalhado, ficou maravilhoso”, comentou Maya Antonella Viana Barreto, também mãe de duas alunas da unidade.

As educadoras também adoraram a iniciativa. “O Kit Brincante foi essencial para estreitar o vínculo entre nós, educadoras, com as crianças e suas famílias. Foi muito gratificante ver a alegria das crianças ao receberem o kit e assim descobrirem diferentes possibilidades do brincar e construir novos conhecimentos. Um verdadeiro acalento em tempos tão difíceis”, comentou a EDI Dilermanda Veríssimo.

“Com a proposta de interação e brincadeiras com objetos concretos, a aprendizagem fica ainda mais divertida. O brilho no olhar das crianças e o sorriso em seus rostos ao receber o kit, além do encantamento que este kit proporcionou aos nossos alunos, é o que nos motiva a realizar nosso trabalho com amor e dedicação”, afirmou a diretora Gisele Cristina Elias.

O kit recebeu, segundo ela, muitos elogios por parte das famílias, através dos grupos de interações do WhatsApp, “provando que o objetivo foi alcançado”. “As educadoras da Rede Municipal, junto aos coordenadores pedagógicos, gestores e demais funcionários, com apoio do secretário José Jorge e da equipe da Educação Infantil, realizaram um excelente trabalho”, concluiu a diretora.