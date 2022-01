Nova Odessa entrega 8,4 mil cestas básicas em 2021

Ao longo de 2021, a Promoção Social da Prefeitura de Nova Odessa entregou mais de 8,4 mil unidades do Programa Cesta Básica Municipal a famílias em situação de vulnerabilidade da cidade. Apenas nos últimos dois meses do ano passado – o mais afetado pela pandemia de Covid-19 –, foram distribuídas 1.276 cestas básicas, entre unidades adquiridas com recursos próprios, doadas pela iniciativa privada ou recebidas do Governo do Estado de São Paulo.

As cestas são entregues uma vez por mês a famílias previamente cadastradas, convocadas para retirar o benefício através da Diretoria de Promoção Social, com apoio do Fundo Social de Solidariedade, responsável pelo Clube da Melhor Idade – o local da retirada.

Assim, a Prefeitura de Nova Odessa alcançou o total de 8.410 benefícios oferecidos através do Programa Cesta Básica Municipal em 2021, incluindo cestas adquiridas com recursos próprios e unidades doadas por órgãos governamentais, entidades não governamentais e pela iniciativa privada ao programa municipal de segurança alimentar.

“Assumimos a gestão no pior momento da pandemia, que deixou muitos pais e mães de família sem sua renda, sem ter como vender suas coisas, fazer seu ‘bico’ para ganhar o dinheirinho da compra do mês, e colocamos esse objetivo de atender o maior número possível de famílias com o mínimo que elas precisam para sobreviver, que é o alimento. E conseguimos distribuir essas 8,4 mil cestas só através deste programa, sem falar nas outras iniciativas. Vamos manter esses programas neste ano”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

“Nossa administração segue cumprindo o seu papel de atender nossos cidadãos mais vulneráveis neste momento com este auxílio da cesta básica, que sempre é uma ajuda muito importante para quem mais precisa. Estamos trabalhando todos os dias para não deixar ninguém para trás, inclusive com o apoio de parceiros, a quem agradecemos”, concluiu.

A Diretoria de Promoção Social segue recebendo novos cadastros e visitando as famílias já cadastradas para atualizar suas informações, sempre em busca daquelas que possam estar realmente em situação de risco alimentar.

As entregas destas cestas, que estão garantindo a segurança alimentar da faixa da população mais afetada economicamente pela pandemia de Covid-19, são conduzidas mensalmente pelas equipes da Promoção Social e do Fundo Social de Solidariedade, com apoio dos bombeiros civis voluntários e de voluntários da cidade.

As famílias beneficiadas são convocadas em diferentes horários, divididas em grupos por ordem alfabética e são recebidas por atendentes devidamente preparados para proceder a entrega dentro das regras de segurança e sanitárias em vigor.

A cesta básica distribuída pela Prefeitura de Nova Odessa inclui itens básicos como arroz, feijão, açúcar, trigo, sal, fubá, leite instantâneo, biscoito, extrato de tomate, macarrão, café e gelatina – com pequenas variações conforme a origem da cesta.

CONTATO

As famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e ainda não são contempladas pelo programa de doação de cestas devem fazer o agendamento para entrevista pelo telefone (19) 3476-1358. Os interessados em contribuir com os programas municipais de assistência aos mais carentes e vulneráveis também podem continuar fazendo suas doações de leite, alimentos cobertores, agasalhos e até mesmo ração para cães e gatos destas famílias. O Departamento de Promoção Social fica na Rua Anchieta, nº 130, no Centro, e funciona em horário comercial.