Nova Odessa e Comgás debatem parcerias

O sistema de distribuição de gás natural será ampliado em Nova Odessa. Por conta deste investimento privado na cidade, cujo valor não foi divulgado pela empresa, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, realizou na última terça-feira (09/02) uma reunião com representantes da Comgás (Companhia de Gás de São Paulo) para dar o primeiro passo no desenvolvimento de projetos nas áreas de Esporte, Cultura e Meio Ambiente que possam ser viabilizados em parceria com a empresa.

De acordo com o prefeito novaodessense, a atual gestão municipal sempre está pautada com o objetivo de se estabelecer parcerias com a iniciativa privada no desenvolvimento de projetos e ações voltadas ao fomento de práticas esportivas, culturais e de ações ambientais – como, por exemplo, apoio na construção de um novo canil na cidade.

“Fico muito feliz com a iniciativa da empresa de aumentar seu investimento em nossa cidade, expandindo seu sistema de distribuição de gás natural para atender empresas, comércios e condomínios residenciais. Diante desse fato, acredito ser fundamental estreitar relações e buscar a viabilização de parcerias em benefício da nossa comunidade, seja nas áreas esportiva, cultural e ambiental. Por isso, convidei representantes de cada pasta para que possamos nos conhecer e assim dar o primeiro e importante passo para o estabelecimento de parcerias”, destacou o prefeito.

A reunião conduzida por Leitinho contou com a presença da secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Miriam Cecília Lara Neto, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Samuel Marin, do secretário de Esportes, Thiago Gentil, do diretor de Cultura, Carlos Eduardo Pinotti Jr, e da diretora de Meio Ambiente, Daniela Helena Fávaro.; Pela Comgás, estiveram presentes os executivos Bruno Ribeiro (Autorizações), Mariana Vieira (Construção de Redes) e Henrique Kubinhetz Martim Ramos (engenheiro de Prevenção de Danos).

EXPANSÃO

A Comgás apresentou o projeto de expansão da sua rede de distribuição de gás natural em Nova Odessa. Serão mais 8 quilômetros de tubulações e que podem chegar, nos próximos meses, a cerca de 20 quilômetros. A implantação é por sistema não destrutivo. Desta forma, para implantar tubulações subterrâneas de gás natural encanado, não haverá a necessidade de realizar buracos em toda a sua extensão por onde vão passar as redes de distribuição. São abertas pequenas valas em suas extremidades, pelas quais passam as ferramentas de perfuração, com menor impacto possível. No município, as obras passarão pelas avenidas Ampelio Gazzetta e Rodolfo Kivitz.

“Ampliar o nosso sistema de distribuição em Nova Odessa será uma realidade. O gás natural, além de ser mais barato que o gás vendido em botijões de 13 quilos, permite diversas utilidades para residências, comércios e indústrias. O seu uso proporciona inúmeros benefícios: fornecimento contínuo e ininterrupto; mais segurança – por ser mais leve que o ar, o gás natural dissipa-se com mais facilidade em caso de vazamento e não requer estocagem; pagamento de acordo com o consumo; e melhoria da mobilidade urbana – por dispensar o uso de caminhões para entrega – e do meio ambiente, por emitir menos poluentes na atmosfera”, destacou o engenheiro da Comgás.

A Comgás atua na região em Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Monte Mor, e Paulínia nos segmentos residencial, comercial, industrial e GNV (Gás Natural Veicular). A empresa possui mais de 17 mil quilômetros de rede de distribuição de gás natural encanado em 90 municípios, abastecendo os segmentos industrial, comercial, residencial e automotivo, além de viabilizar projetos de cogeração e disponibilizar gás para usinas de termogeração.

Com fornecimento ininterrupto e atendimento 24h, a companhia atende mais de 2 milhões de clientes em sua área de concessão no Estado de São Paulo: a Região Metropolitana de São Paulo, a Região Administrativa de Campinas, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba.