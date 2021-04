Nova Odessa é apenas 562ª em vacinação no Estado

De 645 municípios paulistas, Nova Odessa ocupa apenas a 562ª posição no Ranking de Vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19), mantido pelo Governo do Estado de São Paulo. Dados disponibilizados nesta terça-feira (6) apontam 4.872 doses, diante de uma população de 60.956 (8%). A classificação ocorre pelo percentual de aplicação da 1ª dose da vacina.

O Governo Estadual passou a divulgar no último dia 1º o percentual de imunizados em cada município, em relação à população. A ferramenta digital, desenvolvida em parceria das secretarias estaduais de Comunicação, Saúde, Desenvolvimento Regional e a Prodesp, permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados em todo o estado.

A ferramenta está disponível no site do Vacinômetro do Governo de São Paulo (www.vacinaja.sp.gov.br/vacinometro), no botão “Ranking de Vacinação”. O Vacinômetro é alimentado diretamente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado.

O sistema Vacivida permite todo o acompanhamento individualizado e em tempo real dos registros de pessoas imunizadas contra o coronavírus. O banco de dados também conta com relatórios atualizados de doses aplicadas e a cobertura vacinal atualizada dos 645 municípios paulistas.

Desenvolvido pela Prodesp, empresa de tecnologia do Governo de São Paulo, o sistema está integrado ao aplicativo Poupatempo Digital e também pode abastecer a base de dados do Ministério da Saúde, do Governo Federal. A cidade de Serrana, com 45.644 habitantes, já imunizou 61,6% (28.108 pessoas) e ocupa a 1ª colocação no Ranking de Vacinação.

Devido ao horário do fechamento da matéria, a reportagem do Novo Momento não conseguiu o contato com a Prefeitura de Nova Odessa, para saber o posicionamento diante da classificação ruim no Ranking de Vacinação. Mas é disponibilizado o espaço para o posterior posicionamento da Administração Municipal a respeito do assunto.