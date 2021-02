Doe Sangue neste sábado em Nova Odessa

A primeira edição deste ano da Campanha “Doe Sangue, Salve Vidas” em Nova Odessa acontece neste sábado, 13 de fevereiro, das 8h30 às 12h30, com todos os protocolos de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde para proteger doadores e voluntários do novo coronavírus (causador da Covid-19). A ação, que será realizada no Ambulatório de Especialidades Médicas, é organizada pelo Lions Clube, em parceria com o Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e a Secretaria de Saúde do município.

Segundo o secretário de Saúde, Nivaldo Luís Rodrigues, os doadores serão recebidos na entrada do Ambulatório, que fica ao lado do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia, onde ganharão senhas e deveram aguardar sentados, na área externa, a aproximadamente dois metros de distância um do outro. Nesse momento, eles terão a temperatura aferida por enfermeiros da Secretaria. Quem estiver com febre não poderá doar e será orientado pelos funcionários a voltar para casa.

Para evitar aglomerações, a recepção do Ambulatório, na parte interna, abrigará apenas dez pessoas por vez, para realização de cadastro, verificação de documentos e espera para a doação de sangue. “Estamos seguindo protocolos e tomando todos os cuidados necessários para que a ação de doação seja realizada com a total segurança”, explicou Nivaldo.

Os interessados em doar sangue devem apresentar documento oficial com foto (RG e CNH, entre outros), ter mais de 16 anos de idade, no caso dos adolescentes devem estar acompanhados pelos pais, pesar mais de 50 quilos, ter boa saúde, além de não estar em jejum, dormir ao menos seis horas antes da doação e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. “Pedimos para os doadores não irem em grupo e não levarem crianças”, enfatizou o secretário. No local, será disponibilizado álcool gel para higienização antes e depois da doação.

“Mais uma vez, por conta da pandemia, será uma campanha atípica, num momento delicado, mas com toda segurança para doadores, leoninos e profissionais de saúde envolvidos. Os Hospitais atendidos pelo Hemocentro da Unicamp precisam dessas bolsas. Por isso, convocamos as pessoas, que podem doar, a comparecer e, assim, salvar vidas”, disse a secretária do Lions Clube novaodessense, Rita Jirschik da Cruz.

Por conta da pandemia, em 2020, o Hemocentro registrou redução de 50% nas doações de sangue. Segundo o órgão, a média diária de atendimentos no local caiu de 80 para 40 pessoas. Para driblar a crise e atender ao plano de contingência contra a disseminação da doença, a administração do Hemocentro lançou a opção de doações agendadas. Informações pelo telefone 0800 722-8432.

SAIBA MAIS

Para se tornar um doador de sangue, é necessário ter entre 18 e 69 anos. Serão aceitos candidatos à doação de sangue a partir dos 16 anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal, para cada doação. O doador deve pesar mais de 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem a doação, ter dormido pelo menos seis horas. Não é necessário estar em jejum.

São realizados os seguintes exames de triagem no sangue doado: Aids, sífilis, hepatite, Chagas, formas raras de hemoglobina, grupos sanguíneos e fator RH. Serão dispensados os doadores que estiveram em viagem internacional nos últimos 30 dias. Também não devem comparecer as pessoas que apresentarem sintomas gripais ou febre. Pede-se não levar acompanhantes, somente se for extremamente necessário. É importante que o doador esteja em boas condições de saúde.

Também é possível, ao doar sangue, pedir para ser cadastrado no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea). Isto porque os Hemocentros Regionais, mais conhecidos como “Bancos de Sangue”, são os responsáveis por cadastrar os interessados em se tornar doadores de medula óssea. Os dados são agrupados em um registro único e nacional.