Nova Odessa retoma doação de mudas de árvores

A partir desta segunda-feira, dia 04 de outubro, a doação de mudas de espécies adequadas para calçadas do município será retomada pela Prefeitura de Nova Odessa. Já há na Secretaria Municipal de Meio Ambiente uma lista de nomes de moradores que ligam e solicitam mudas para serem plantadas em suas calçadas, mas devido à pandemia e às recomendações de segurança, as doações foram interrompidas ao longo dos últimos meses, sendo retomada agora pela nova gestão.

Agora, o Meio Ambiente fará contato por telefone com as pessoas que estão nesta lista, avisando que a muda estará disponível para retirada em datas agendadas no Bosque Manoel Jorge, na Rua 15 de Novembro, no Jardim Santa Rosa, de segunda a sexta, das 7h às 15h.

Para a retirada da muda, a pessoa chamada deverá apresentar um documento com foto e um, comprovante de endereço em Nova Odessa. Inicialmente, para este primeiro grupo, o nome do interessado deverá constar na lista.

Para os “novos” interessados, as doações podem ser solicitadas previamente na Secretaria do Meio Ambiente através do número de telefone (19) 3476-5728. “É importante ressaltar que nenhuma muda será doada diretamente à população sem o pedido formal pelo telefone do setor”, ressaltou a Secretaria.

“Este processo é necessário para termos o devido controle das doações e repasse de informações ao ‘Programa Município Verde Azul’ e também é claro controlar a saída de um bem público”, explicou a diretora do Meio Ambiente da cidade, a bióloga Daniela Fávaro.

“Pela nossa Secretaria estar agora junto à Secretaria de Saúde (no prédio do antigo CTVP), em meio uma pandemia, não podíamos fazer as entregas, pois necessitamos que os moradores venham até nós para pegar a muda – o que era proibido na situação de pandemia que vivemos. Com a reabertura do Bosque Manoel Jorge, achamos que é possível dar um ‘restart’ nessa ação”, acrescentou Daniela.

Não serão doadas mudas frutíferas, nem para calçada, nem para o interior de imóveis, e também não será feita nenhuma entrega de mudas para cercas vivas de chácaras. As mudas a serem doadas são mudas de árvores adequadas para calçamento, através de uma lista elaborada pela diretoria de Parques e Jardins, a fim de iniciar os plantios de forma correta na cidade e ir a longo prazo evitando que o município seja prejudicado pelas podas da CPFL e a danificação das calçadas. A lista de mudas a serem doadas inclui: resedá, quaresmeira, oiti, ipê de jardim, escova de garrafa, acácia, entre outras que no momento estiverem disponíveis.

“Pedimos para as pessoas não insistirem com os funcionários do local (o Bosque Manoel Jorge) a doação das mudas sem ter seu nome na lista, e também a retirar apenas a quantidade solicitada anteriormente no setor, a fim de não prejudicar o funcionário que está ali cumprindo com o que lhe foi informado”, apontou a diretora de Meio Ambiente.

PEDIDOS MAIORES

“Para projetos maiores de plantios, deverá ser feito pedido através de processo aberto na central de atendimento, a fim de avaliarmos cada caso. Para esses projetos, será solicitado que o interessado anexe comprovante de residência em Nova Odessa, mapa e foto da área a receber plantio, justificativa de finalidade do plantio, IPTU pago da área, quantidade de mudas necessárias e projeto de plantio, indicando espaçamento a ser usado, e as premissas de manutenção a serem realizadas no local”, finalizou Daniela Fávaro.