Nova Odessa divulga vagas de emprego para esta 4ª-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail nesta quarta-feira, dia 7, para a seleção de profissionais de níveis Fundamental e Médio. Há vagas na área de operador de máquina, balconista, pedreiro, soldador e serralheiro, entre outros postos de trabalho.

Confira abaixo as vagas:

– Balconista/Ajudante de Açougue – Com experiência na função.

– Operador de Máquina de Retorção de Fios – Experiência comprovada na função.

– Pedreiro – com idade entre 25 a 50 anos, com experiência comprovada na função, alfabetizado. Para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 16h01 às 01h20h. Salário: R$ 7,88 p/h e benefícios: vale transporte, vale alimentação (cesta básica), convênio farmácia e convênio médico.

– Soldador/Caldeireiro Industrial – Ambos com experiência na função.

– Serralheiro/Ajudante de Montagens – Ambos com experiência na função.

Os interessados com a devida experiência exigida no perfil devem enviar apenas nesta quarta-feira (07/04) currículos para [email protected], com a especificação da vaga interessada no título do e-mail. Vale lembrar que a Prefeitura de Nova Odessa não contrata ou direciona mão de obra para serviços eventualmente terceirizados. Essa função é de responsabilidade única e exclusiva da empresa que disponibilizou a vaga.