Nova Odessa divulga novas vagas de emprego

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail, na quinta-feira (11/03), para a seleção de profissionais de níveis Fundamental e Médio. Há vagas na área de auxiliar de tinturaria, caldeireiro, cozinheira, motorista, entre outros postos de trabalho. Confira abaixo as vagas:

– Instrutor de Gestão Empresarial, com curso técnico ou superior em Administração de Empresas, deve ser pró-ativo, saber aplicar avaliação e trabalhos. A empresa procura candidato com disponibilidade para trabalhar no período noturno;

– Auxiliar de Tinturaria/Tingidor de Tecidos, com experiência na função;

– Caldeireiro, com experiência na função;

– Cozinheira, com experiência na função, comprovada em carteira;

– Motorista, para ser entregador de água, deve conhecer Nova Odessa, ter agilidade e vontade de trabalhar. O candidato deve ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ter até 40 anos, ser casado e não ter vícios;

– Soldador, com experiência na função;

-Tecelão/Contramestre, com experiência em tear MAV.

Os interessados, com a devida experiência exigida no perfil, devem enviar apenas na quinta-feira (11/03) currículos para [email protected], com a especificação da vaga interessada no título do e-mail, ou entregar pessoalmente no posto, que fica na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Vale lembrar que a Prefeitura de Nova Odessa não contrata ou direciona mão de obra para serviços eventualmente terceirizados. Essa função é de responsabilidade única e exclusiva da empresa que disponibilizou a vaga.