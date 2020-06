Nova Odessa distribui mais 737 cestas básicas

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Diretoria de Cidadania e Gestão Social, entregou mais 737 cestas básicas nesta quarta-feira (17) a famílias em situação de vulnerabilidade por conta do novo coronavírus. Com essa distribuição, a Administração Municipal chega a aproximadamente 3,8 mil kits com alimentos repassados a pessoas que tiveram a renda familiar comprometida pela crise. O auxílio aos moradores tem sido viabilizado com recursos do município e doações feitas ao Fundo Social de Solidariedade, através da campanha ‘Nova Odessa decreta Estado de Solidariedade’, lançada em março.

Além dos itens habituais da cesta, cada família recebeu um pacote adicional com dois pacotes de macarrão, dois litros de leite, bolacha ou achocolatado e uma máscara. O kit foi montado com produtos doados por moradores e empresas da cidade.

Para evitar aglomerações, a entrega das cestas ocorreu em dois períodos (de manhã e à tarde), no CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional). Ao chegarem no local para retirada, as pessoas previamente comunicadas pela Prefeitura passaram por cabines de sanitização (higienização) com cloro orgânico disponibilizadas gratuitamente pela empresa KBD do Brasil, de Americana, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social. Foram quatro modelos diferentes de cabine instalados na área anexa ao CTVP.

“Foi uma cortesia oferecida pela empresa, que atua na área química, muito útil nesse momento. Todos que foram buscar a cesta básica passaram pelas cabines e saíram higienizados”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social do município, Regina Pocay, que acompanhou toda a dinâmica de distribuição.

Entre abril e maio, a Prefeitura distribuiu 3.108 cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com a Diretoria de Gestão Social e Cidadania, órgão responsável pelo cadastro de interessados, triagem e distribuição das cestas, foram distribuídas 1.838 em abril e 1.270 no mês passado.