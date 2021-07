Nova Odessa distribui em julho mais 700 cestas básicas para famílias carentes

A Prefeitura de Nova Odessa realizou na quarta-feira (14/07) a sétima entrega de cestas básicas deste ano. Estão sendo distribuídas neste mês mais 700 unidades a famílias cadastradas na Diretoria de Promoção Social do Município, totalizando 5.450 cestas básicas entregues até aqui nos sete primeiros meses deste segundo ano da pandemia de Covid-19.

Segundo a Promoção Social, desse total, 3.800 cestas foram adquiridas pela Prefeitura de Nova Odessa para o Programa “Cesta Básica Municipal”, enquanto as demais 1.650 foram doadas por empresas, redes de supermercados e iniciativas de grupos e cidadãos da cidade. Neste mês de julho, por exemplo, 200 das cestas foram doadas pela empresa Hanier Especialidades Químicas Ltda.

Não estão neste balanço anual outras 120 cestas básicas doadas nos últimos dois meses a entidades assistenciais novaodessenses, montadas a partir de ações de arrecadação diversas, como os “drive-thrus solidários” organizados pela Prefeitura e outros parceiros – tudo organizado e realizado pela equipe do Fundo Social.

A ação, que está garantindo a segurança alimentar da faixa da população mais afetada economicamente pela pandemia de Covid-19, acontece sempre no Clube da Melhor Idade, no Centro, e conta com as equipes da Promoção Social, do Fundo Social de Solidariedade, dos bombeiros civis voluntários e de voluntários da cidade.

As famílias beneficiadas são convocadas em diferentes horários, divididas em grupos por ordem alfabética e são recebidas por atendentes devidamente preparados para proceder a entrega dentro das regras de segurança e sanitárias em vigor. A cesta básica distribuída pela Prefeitura de Nova Odessa conta com arroz, feijão, açúcar, trigo, sal, fubá, leite instantâneo, biscoito, extrato de tomate, macarrão, café e gelatina.

De acordo com o diretor de Promoção Social do Município, Wagner Longhi, a meta da Prefeitura, estabelecida pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, desde o início do ano, é continuar oferecendo o benefício nos próximos meses de pandemia.

ABSORVENTES

A distribuição traz uma novidade em julho: as mulheres de cada família atendida pela iniciativa de segurança alimentar da Prefeitura estão recebendo também um kit com absorventes íntimos e máscara.

Segundo a presidente voluntária do Fundo Social, Juçara Rosolen, os absorventes doados são oriundos de duas ações solidárias recentes. O grupo Amigas em Ação, mobilizado por Rosângela Piconi, arrecadou 130 pacotes, enquanto uma mobilização online e na comunidade promovida por Luísa Roso arrecadou outros 620 pacotes.

Já as máscaras foram costuradas por duas voluntárias a partir de tecido doado pela Tecelagem Jolitex, além de parte da doação feita recentemente pela Unimed Americana, Santa Barbara d’Oeste e Nova Odessa.

“É essencial garantirmos o alimento mínimo para todas as famílias da nossa cidade, e também, dentro do possível, a dignidade das nossas mulheres, que são muitas vezes as mais afetadas pelos efeitos econômicos e sociais da pandemia”, justificou Juçara, agradecendo o empenho e o comprometimento social das organizadoras das iniciativas.

As famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e ainda não são contempladas pelo programa de doação de cestas devem fazer o agendamento para entrevista pelo telefone (19) 3476-1358. O Departamento de Promoção Social fica na Rua Anchieta, nº 130, no Centro, e funciona em horário comercial.

Já os interessados em contribuir com os programas municipais de assistência aos mais carentes e vulneráveis podem continuar fazendo suas doações de leite, alimentos cobertores, agasalhos e até mesmo ração para cães e gatos destas famílias diretamente na sede do Fundo Social, no Clube da Melhor Idade, na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.