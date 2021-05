Nova Odessa distribui cobertores a pessoas em situação de rua

Após receber um alerta de baixas temperaturas ao longo desta semana, a equipe da Defesa Civil da Prefeitura de Nova Odessa iniciará imediatamente, já na segunda-feira (24/05) à noite, a distribuição de cobertores aos moradores em situação de rua da cidade. Segundo a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado, “entre segunda-feira e quarta-feira, uma massa de ar frio irá avançar no Estado, provocando queda de temperatura, com momentos de frio intenso”.

“Reforçamos que a sensação térmica poderá ser até 3ºC menor que as temperaturas mínimas indicadas. Diante deste cenário, recomenda-se não fazer fogueiras, manter hidratação constante e dar atenção especial as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua”, traz o alerta.

“Temos essa frente fria chegando no Estado, que vai baixar muito a temperatura. Na nossa região, a mínima prevista é de 10 graus Celsius. Ainda assim é uma situação de risco para esta população extremamente vulnerável, que dorme desabrigada e que, geralmente, rejeita o convite para passar a noite em um abrigo ou instituição. Por isso pedimos ao Fundo Social de Solidariedade e à Diretoria de Promoção Social 30 cobertores, que foram imediatamente cedidos, e que vamos distribuir para a população de rua”, explicou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Vanderlei Wilians Vanag.

Segundo o profissional, estima-se a existência de 15 a 20 moradores em situação de rua atualmente em Nova Odessa – número que já chegou a 30 no passado recente. “Com os cobertores, eles podem se proteger melhor do frio ao menos nessas três noites, evitando uma situação de hipotermia. Normalmente eles recebem bem a gente, gostam do apoio da Defesa Civil, apesar de muitos recusarem ir para algum abrigo. É uma população extremamente vulnerável, muitos com problemas de saúde, que precisa de uma atenção especial em momentos como este”, acrescentou.

O mesmo vale também para crianças e idosos em geral, alertou o coordenador. “No geral, os moradores de Nova Odessa devem prestar especial atenção neste período às crianças e idosos, que são mais vulneráveis à hipotermia. Se proteger bem do frio, principalmente à noite, colocar um cobertor a mais nas camas para poder passar a noite tranquilos”, completou Vanag.

FOGO

Continua também monitoramento da “Operação Estiagem”, iniciada em maio e voltada ao combate aos focos de queimadas em áreas verdes públicas e particulares da cidade nos meses mais secos do ano, em que o número de ocorrências deste tipo costuma aumentar.

O órgão tem registrado duas a três ocorrências diárias de pequenos focos de incêndio, geralmente em terrenos particulares e APPs (Áreas de Preservação Permanente), mas nenhum de grande porte até agora neste mês.

As ocorrências são atendidas pela equipe da Defesa Civil Municipal e pelos bombeiros civis voluntários da cidade, com o eventual suporte da unidade de Santa Bárbara d’Oeste do Corpo de Bombeiros do Estado, se necessário. Caso perceba um incêndio ou queimada, o cidadão deve ligar imediatamente para a Defesa Civil relatando a ocorrência, pelo telefone (19) 99416-2124.