Nova Odessa planeja volta às aulas presenciais em maio

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Odessa publica nesta quarta-feira, dia 14, uma nova resolução prevendo para 3 de maio a retomada parcial das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino. A data prevista leva em consideração a evolução da pandemia de Covid-19 e as fases e regras do Plano São Paulo, incluindo a autorização do Estado para a retomada do ensino híbrido, com parte dos alunos presentes em sala.

A retomada gradual vai seguir todos os protocolos sanitários e de segurança. Pelas regras do Plano, se fosse hoje, seriam permitidos 35% dos alunos em sala por dia, alternadamente. A pasta iniciou no último dia 10 de fevereiro as aulas virtuais do ano letivo 2021, através de ferramentas de Ensino à Distância e incluindo a entrega de material didático e de apoio nas escolas.

A resolução assinada pelo secretário José Jorge Teixeira leva em conta as medidas indicadas pela Organização Mundial de Saúde para conter a pandemia da Covid-19, a “necessidade de adequação do trabalho docente, de modo a preservar a saúde dos alunos e de todos os profissionais” e “o dever da escola em manter o vínculo com os alunos, por meio do oferecimento de atividades planejadas e disponibilizadas por seus professores”.

Funcionamento

O texto também mantém em caráter excepcional o funcionamento das unidades escolares para atendimento ao público externo das 8h às 17h, para o recebimento de mercadorias e atividades de planejamento do ano letivo, “quando estritamente necessárias”.

“Os diretores deverão organizar a escala de atendimento, com revezamento das equipes escolares, optando por comparecimento em dias alternados e reduzindo a circulação nas escolas. (Até maio) os profissionais cumprirão sua jornada remotamente, mantendo o trabalho pedagógico já iniciado em 10 de fevereiro”, reforça a resolução.

Os coordenadores pedagógicos devem manter de modo remoto, semanalmente, o contato com os professores e educadores de desenvolvimento infantil sob sua responsabilidade, “verificando o andamento do trabalho pedagógico”.

Já os conselhos de classe e as reuniões de pais previstos no calendário escolar para os dias 29 e 30 de abril serão reprogramadas para o final do semestre. “As escolas receberão mais informações sobre essas mudanças ao logo do mês, por meio das equipes pedagógicas e das diretorias de Educação Infantil e Ensino Fundamental”, salientou o secretário.

A Rede Municipal novaodessense, mantida pela Prefeitura, possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental I, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio e atende a cerca de 5,6 mil alunos.