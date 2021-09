Nova Odessa deve ter 2 lojas de rede de supermercados

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) e seu vice Alessandro Mineirinho receberam na última semana em seu gabinete o empresário Gerson Domiciano Pereira, diretor do Paraná Supermercados, que anunciou um grande plano de expansão das atividades da rede em Nova Odessa, incluindo a construção de duas novas lojas.

A rede Savegnago também avança na região para disputar com as gigantes locais do setor São Vicente e PagueMenos.

O plano começa já neste segundo semestre e prevê uma série de novidades se estendendo até 2024, com a geração de cerca de 100 novas vagas de trabalho na cidade ao longo do período – foras os postos gerados na fase de obras.

A primeira etapa é a construção e inauguração de uma nova unidade (a quarta na cidade) na região do Jardim dos Lagos, o que deve acontecer já no segundo semestre de 2022. Em seguida, o Paraná vai reconstruir e ampliar significativamente a unidade da Rua Olívio Belinatti, no Jardim São Manoel, que vai crescer dos atuais 560 metros quadrados de área construída para cerca de 4 mil metros.

A “nova” loja do São Manoel deve ser reaberta em 2023. Por fim, a rede pretende construir e inaugurar a quinta loja novaodessense até 2024, no lado oposto do município: a região do Jardim Terra Nova/Fibra, que também tem tido expressivo aumento populacional.

Atualmente, o Paraná Supermercados tem seis unidades, situadas em Sumaré (duas), Nova Odessa (três) e Campinas (uma), que têm cerca de 370 colaboradores no total. As unidades de Nova Odessa, onde a rede chegou em 2004, ficam no Jardim São Manoel, no Jardim Santa Rita 2 e no Jardim Bela Vista, região central da cidade.

Gerson Pereira esteve acompanhado pela gerente administrativa da rede, Fernanda Bandeira Ferreira, e pelo gerente geral Nei Miani. Já o prefeito Leitinho e o vice-prefeito estavam com o chefe de Gabinete Rafael Brocchi e com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin. A Prefeitura colocou os serviços do PLT (Posto Local do Trabalho) à disposição da empresa para a seleção e contratação dos futuros novos colaboradores.

“Nova Odessa é hoje uma das cidades com maior potencial de crescimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas). E tem também o acolhimento que a cidade nos deu desde que chegamos aqui. As pessoas daqui sempre se simpatizaram com a nossa marca, e isso nos motivou a ampliar nossos negócios em Nova Odessa”, justificou Gerson Pereira.

“É bom ver como Deus vai abençoando quem trabalha com dedicação e amor pelo que faz. O mais importante, além de dar mais opções aos nossos moradores, e gerar mais empregos para nossa gente. No que depender da Prefeitura de Nova Odessa, vocês podem contar com a gente”, agradeceu o prefeito Leitinho.

A REDE

A primeira loja do Paraná Supermercados foi inaugurada em 1992 no Parque Virgílio Viel, em Sumaré, pelo empresário José Fernandes Pereira e sua esposa, Joana Domiciano. Em 1994, houve a mudança para um novo prédio, também localizado no Parque Virgílio Viel.

Em 2004, foram inauguradas mais duas lojas da rede, uma no Jardim das Orquídeas, em Sumaré, e outra no Jardim São Manoel, em Nova Odessa. Em dezembro de 2007, a loja do Orquídeas foi ampliada, vindo a ser vencedora do “Prêmio Fufo 2008” promovido pela Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) na categoria “Destaque do Comércio – Região do Picerno”.

Em 2012, foi inaugurada a quarta loja da rede, localizada no Jardim Santa Rita 2, em Nova Odessa, e em 2015, a de Campinas, no DIC 1. Em 2020, finalmente, foi inaugurada a 6ª loja da rede, no Jardim Bela Vista, em Nova Odessa.

“O Paraná Supermercados completa 29 anos, reafirmando a sua posição de crescimento dentro do segmento supermercadista, sempre caracterizado pelo bom atendimento, preço baixo e qualidade aos clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores”, finalizou a rede.