Nova Odessa deve ganhar “Parque das Crianças”

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, acompanhou pessoalmente na manhã desta segunda-feira (14/03) o início dos trabalhos de demolição das construções condenadas da antiga ASMNO (Associação dos Servidores Municipais de Nova Odessa), na Avenida Brasil, entre o Jardim Planalto e o Parque Fabrício. Em seguida, deve ser feita a limpeza completa da área municipal, que vai ser transformado no novo e completo “Parque das Crianças” da cidade.

O prefeito adiantou ainda que podem ser utilizados, na construção dos novos equipamentos públicos, os recursos de uma emenda de R$ 1,5 milhão prometida pelo deputado federal por São Paulo, Alencar Santana Braga, a quem Leitinho visitou em seu gabinete na Câmara dos Deputados na mais recente viagem oficial a Brasília. O prazo previsto para construção do novo parque municipal é de 1 ano após a viabilização dos recursos necessários e a realização da licitação.

Participaram os vereadores Tiãozinho do Klavin e Oseias Jorge, além da secretária municipal de Obras e Planejamento, Miriam Lara Netto, seu adjunto Renan Cogo, e a equipe de servidores responsável pela demolição.

Segundo a Secretaria de Obras e Planejamento, a demolição atende, inclusive, a orientações da Vigilância em Saúde e da Chefia de Segurança do Município, eliminando de vez riscos como o surgimento de focos do mosquito transmissor do vírus da dengue, atos de vandalismo e de ocupação irregular por parte de usuários de drogas.

“Vamos revitalizar totalmente este espaço. Aqui, antigamente, o pessoal da Prefeitura e suas famílias faziam seu lazer, seu esporte, sua festa de aniversário ou de casamento – eu mesmo fiz minha festa de casamento aqui. Aqui tinha sauna, lanchonete, piscina, campinho de futebol. Só que está abandonado há anos. Agora, teremos aqui um local totalmente adequado para o lazer das famílias, onde os pais poderão trazer suas crianças com segurança, para elas brincarem, correrem e pularem”, anunciou o prefeito.

O projeto do novo “Parque das Crianças” de Nova Odessa prevê o aproveitamento do campo de futebol, da quadra de areia e da quadra poliesportiva coberta já existentes no espaço público, a preservação das árvores sadias e a construção de diversos novos equipamentos, incluindo: calçadas para caminhada, playground com brinquedos grandes, quiosques, tabuleiro gigante de xadrez, escorregador gigante, fonte interativa, um espaço “pet place” para atividades com cães de estimação, enfim, “tudo que uma criança precisa para brincar e ficar feliz”.

“Estamos aqui para fazer a diferença na vida da população de Nova Odessa, porque nosso foco são as pessoas. Ano passado foi muito difícil, tivemos o momento mais grave da pandemia e aplicamos muito dinheiro na Saúde, mas corremos atrás dos nossos deputados em busca de recursos e, vamos aplicar aqui uma verba de R$ 1,5 milhão do nosso deputado federal Alencar Santana, que é muito atuante e já vem nos ajudando Nova Odessa desde 2021”, finalizou Leitinho.

“É um projeto muito bonito, e o prefeito Leitinho, muito bem preparado, já nos apresentou todos os detalhes. Através do nosso mandato, vamos tentar ajudar novamente Nova Odessa a viabilizar esse belo projeto, tão importante para a família, para as crianças, para a juventude da cidade”, declarou o deputado federal durante a reunião com o prefeito em Brasília.

“Acho um projeto muito legal, muito bom, porque aqui (a área da antiga Associação dos Servidores) está abandonado há muito tempo, está cheio de bicho. Gostei muito (do anúncio do novo Parque das Crianças)”, afirmou João Pezzato, morador do Parque Planalto há 40 anos.