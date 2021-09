Nova Odessa faz corrida ‘Desafio da Independência’. 7km largada às 7h07

A cidade de Nova Odessa sedia nesta terça-feira feriado dia (07/09) a Corrida “Desafio da Independência”, com percurso de 7 quilômetros com largada e chegada na Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi, do Jardim Marajoara. A largada será dada pelos organizadores precisamente às 7h07m07s. O uso de máscara é indicado durante todo o tempo do evento. A organização é da Equipe Top Training Team, do professor Anito Pinheiro Alves, dos empresários Jânio Souza (da Optilar) e Valdir Santos da Catedral e do vereador Cabo Silvio Natal.

Trata-se de um evento pedestre de rua, com percurso pela área do Distrito Industrial com largada e chegada na Avenida Brasil. São cerca de 420 atletas inscritos. Serão premiados com troféus, brindes e prêmios em dinheiro (de R$ 50 a R$ 250) os cinco atletas primeiro colocados do geral masculino e feminino.

Também serão premiados, com troféus, os três primeiros atletas (masculino e feminino) das seguintes categorias: 10 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 ou mais, moradores de Nova Odessa. Haverá ainda premiação para os cinco primeiros militares a cruzarem a linha de chegada, tanto no masculino e feminino. Assim, serão distribuídos ao todo 56 troféus. A ordem das premiações será a seguinte: geral, geral militar, morador de Nova Odessa e, por fim, categorias por idade. Não haverá premiação dupla. Todos os atletas que finalizarem o percurso também receberão uma medalha personalizada da corrida.

“Nossa prova tem um caráter alusivo à data comemorativa à nossa Independência e também é voltada ao social. Gostaríamos de contar com a colaboração dos atletas e do público presente com a doação de itens da cesta básica ou de limpeza, os quais doaremos ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Nova Odessa. Contamos com a presença de todos”, finalizou o vereador Cabo Natal, organizador do evento.