Nova Odessa ‘convoca’ quem recebeu vacina da Pfizer para adiantar 2ª dose

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa está “convocando” os moradores que tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19 do laboratório Pfizer há oito semanas ou mais para comparecer ao Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa e tomar a segunda dose “adiantada”, conforme anunciado na última sexta-feira (24/09). Cerca de 3,5 mil moradores estão nesta condição, que tomaram a “D1” da Pfizer entre 28 de junho e 30 de julho, e que já devem tomar a “D2” da mesma fabricante.

Para facilitar o entendimento do novo calendário, a Vigilância Epidemiológica Municipal produziu uma tabela com as novas datas para “D2” de quem está sendo imunizado com a vacina da Pfizer (veja abaixo). A “convocação” se torna ainda mais importante porque, segundo o órgão, o Município já recebeu estas doses, que têm prazo de validade mais curto que as demais, de 30 dias.

“Precisamos intensificar a divulgação desse novo intervalo da segunda dose da vacina Pfizer. Era para recebermos 500 pessoas para segunda dose da Pfizer hoje (segunda-feira) no ginásio, mas não está aparecendo quase ninguém. Essa vacina tem validade de 30 dias, e se as pessoas não comparecerem agora para tomar a segunda dose, achando que podem deixar para o dia marcado na ficha, corremos o risco de não termos vacina para atendê-las depois”, explicou a enfermeira Paula Mestriner, coordenadora do órgão.

Também desde sexta-feira (24/09), quando a vacina Pfizer passou a ter intervalo de 8 semanas, quem toma a 1ª dose já tem seu agendamento para a “D2” para daqui oito semanas.

Novas datas para doses de reforço da vacina da Pfizer com aprazamento de 8 semanas DATA 1ª DOSE QUANTIDADE DATA ANTIGA 2ª DOSE (12 semanas) NOVA DATA 2ª DOSE (8 semanas)* 28/jun 751 20/set 23/ago 01/jul 23 23/set 26/ago 02/jul 18 24/set 27/ago 05/jul 542 27/set 30/ago 06/jul 6 28/set 31/ago 07/jul 17 29/set 01/set 08/jul 482 30/set 02/set 09/jul 363 01/out 03/set 15/jul 418 07/out 09/set 16/jul 399 08/out 10/set 22/jul 327 14/out 16/set 30/jul 238 15/out 24/set

* Todas estas pessoas já podem ir ao Ginásio para tomar a 2ª dose!

VACINÔMETRO

A equipe Saúde de Nova Odessa que atua na Campanha de Imunização Contra a Covid-19 aplicou mais 227 doses das vacinas no mutirão do último sábado (25/09), sendo 41 “D1” e 186 “D2”. Já na segunda-feira (27/09), foram mais 57 primeiras doses, 635 segundas doses e 67 terceiras doses, totalizando 759. A cidade chegou assim a um total de 74.651 vacinas utilizadas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

Nova Odessa já aplicou 45.438 primeiras doses das vacinas disponíveis, o que representa 74,16% da população total da cidade, estimada no início da campanha pelo IBGE em 60.956 habitantes. Já são 29.215 moradores com esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), o equivalente a 47,93% da população, e 229 idosos com a terceira dose.

A vacinação continua diariamente na cidade. Durante a semana, moradores de 12 anos ou mais que ainda não tenham tomado a primeira dose também podem procurar o Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa diariamente, das 8h às 15h (com intervalo para o almoço da equipe), para receber a vacina. As senhas correspondentes à capacidade de atendimento diária são distribuídas a partir das 8h.

Quem tem segunda dose marcada para o dia útil (ou, agora, para a nova data “adiantada” para “D2” da Pfizer) também deve procurar o ginásio, assim como quem perdeu a data. Já os idosos estão recebendo a “D3” em uma Unidade de Saúde, conforme são convocados por telefone.

IMUNOSSUPRIMIDOS

Desde 22/09, a cidade passou a aplicar a “D3” na UBS do Centro nos pacientes com alto grau de imunossupressão. A lista das doenças ou tratamentos elegíveis, neste caso, inclui: imunodeficiência primária grave, quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas, (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras, pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 < 200 cel/mm3, uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona ou equivalente por ≥14 dias, uso de drogas modificadoras da resposta imune, pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise), pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

BOLETIM DIÁRIO

O boletim diário da Vigilância Epidemiológica de segunda-feira (27/09) trouxe mais nove casos positivos de Covid-19 em moradores, mais sete pacientes considerados curados e dois novos óbitos. As novas vítimas fatais foram um idoso de 88 anos morador do Parque Triunfo que faleceu dia 26 de setembro, e uma idosa de 100 anos do Jardim das Palmeiras que faleceu dia 23 de setembro – ambos na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada

Nova Odessa tem agora 6.278 casos da doença desde o início da pandemia, em março de 2020, com 5.548 pessoas já consideradas curadas e 232 óbitos de moradores – além da morte de 11 moradores de outras cidades no Serviço Municipal de Saúde, mas que são contabilizados em seus municípios de origem. Há 13 moradores da cidade internados por conta da Covid-19 (quatro a menos que na sexta-feira).

CUIDADOS

Como a pandemia continua e os riscos de novas variantes são reais, toda a população deve continuar obedecendo às regras sanitárias de enfrentamento à pandemia, que incluem o uso de máscaras e de álcool a 70% e o distanciamento social, evitando-se aglomerações a todo custo.

Saiba mais sobre a campanha de vacinação e o avanço da pandemia diariamente em www.novaodessa.sp.gov.br/, www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/. O novo hotsite com todas as informações locais sobre a pandemia de Covid-19 e a vacinação está disponível em www.novaodessa.sp.gov.br/coronavirus/.