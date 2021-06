Nova Odessa convoca para entrega de cartões do Programa NOS

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, anunciou nesta segunda-feira (7) que a cidade vai completar, até a sexta, dia 11, a convocação para a entrega dos cartões de débito pré-pagos do Programa NOS (Nova Odessa Solidária) ao primeiro grupo beneficiado pelo auxílio emergencial 100% municipal, formado por 1,1 mil famílias que realizaram a revalidação cadastral entre março e abril. No total, o programa prevê beneficiar 1.640 famílias da cidade.

Isto porque a instituição financeira contratada por licitação para operacionalizar o pagamento do benefício entregou o restante dos cartões deste primeiro grupo. A empresa cumpriu assim o prazo contratual, permitindo que a Municipalidade “acelere” agora a entrega e habilitação do benefício.

De terça a sexta-feira, vão convocadas, por ordem alfabética, cerca de 250 titulares por dia (inclusive alguns reconvocados da semana passada), sempre através de publicações no Diário Oficial e canais de comunicação online da Prefeitura. Para esta terça, foram convocados os titulares cujos nomes começam com A a F. Na quarta, de G a L, na quinta de M a Q e na sexta, de R a Z.

A entrega continua sendo realizada no saguão do Paço Municipal (Avenida João Pessoa, 777), mas agora em horário estendido, das 8h30 às 16h, para não causar aglomeração e manter as regras de distanciamento social impostas pela pandemia.

E quem perder a data da convocação não precisa se preocupar: a pessoa pode continuar procurando a equipe da Promoção Social que atua na Prefeitura nos dias úteis, nos mesmos horários, diariamente, que será atendida normalmente. Anunciado em março, o Nova Odessa Solidária foi devidamente aprovado pela Câmara de Vereadores da cidade e é pioneiro na região.

Lote

Desde que recebeu o primeiro lote de cartões, no último dia 28, Nova Odessa não parou de entregar o benefício em nenhum dia útil – na própria segunda-feira de manhã, mais cartões foram entregues, alguns pessoalmente pelo prefeito, que faz questão de acompanhar o trabalho da equipe da Promoção Social sempre que sua agenda permite.

“Essa parcela da nossa população mais carente precisa desse benefício para fazer sua comprinha, levar o alimento para sua casa. E chegou agora o último lote de cartões do primeiro grupo, com mais 900 cartões, que vai nos permitir completar essa primeira entrega ainda nesta semana. Fico muito contente como prefeito de estarmos fazendo a diferença na vida dessas pessoas, principalmente as mais necessitadas”, afirmou Leitinho ao lado do vereador Professor Antonio e do diretor da Promoção Social, Wagner Longhi.

“Estamos muito felizes em poder concluir a entrega do auxílio municipal ao primeiro grupo. Vamos fazer agora uma convocação de cerca de 250 famílias por dia, através dos nossos canais oficiais, sempre por ordem alfabética, para que não haja aglomeração, e estaremos atendendo em período integral aqui no saguão”, acrescentou Longhi.

“Ficamos muito felizes porque o prefeito Leitinho está cumprindo o que prometeu, que era governar para quem mais precisa. Nova Odessa é a segunda prefeitura do Estado de São Paulo que teve a coragem de fazer isso. E quem mais precisa neste momento são essas 1,6 mil famílias, que precisam comprar seu alimento e pagar suas contas. E precisa ser rápido, porque a fome bate à porta de muitos brasileiros”, completou Professor Antonio.