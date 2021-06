Nova Odessa convoca mais 319 para cartões do NOS

A Prefeitura de Nova Odessa atingiu nesta terça-feira (8) um total de 244 cartões do Programa NOS (Nova Odessa Solidária) entregues aos beneficiados. Para esta quarta-feira, dia 9, mais 319 titulares foram convocados para retirar o cartão pré-pago do auxílio emergencial municipal no saguão do Paço – incluindo um novo grupo por ordem alfabética e parte dos previamente convocados que ainda não compareceram.

Até o final da semana, todos os 1,1 mil beneficiados do 1º grupo terão sido convocados para retirar e habilitar o cartão, pré-carregado com a primeira das três parcelas de R$ 200,00 para compra de gêneros alimentícios nos estabelecimentos comerciais da cidade já cadastrados junto à instituição financeira contratada. Essas primeiras 1,1 mil famílias beneficiadas são aquelas que realizaram a revalidação cadastral entre março e abril. No total, o programa prevê beneficiar 1.640 famílias da cidade.

Até sexta-feira, estão sendo convocados, por ordem alfabética, cerca de 250 titulares por dia (inclusive os reconvocados que vão deixando de comparecer), sempre através de publicações no Diário Oficial e canais de comunicação online da Prefeitura. Para a terça, foram convocados os titulares cujos nomes começam com A a F. Para esta quarta-feira, de G a L, na quinta de M a Q e na sexta, de R a Z.

A entrega continua sendo realizada no saguão do Paço Municipal (Avenida João Pessoa, 777), mas agora em horário estendido, das 8h30 às 16h, para não causar aglomeração e manter as regras de distanciamento social impostas pela pandemia.

Quem perder a data da convocação poderá continuar procurando a equipe da Promoção Social que atua na Prefeitura nos dias úteis, nos mesmos horários, diariamente, que será atendida normalmente.

Anunciado em março, o Nova Odessa Solidária foi devidamente aprovado pela Câmara de Vereadores da cidade e é pioneiro na região. Os cartões já são entregues aos beneficiários com os R$ 200 da primeira das três parcelas previstas no Programa, bastando fazer uma rápida habilitação, e podem ser utilizados para a compra de gêneros alimentícios em dezenas de estabelecimentos comercias credenciados da cidade, ajudando a aquecer o Comércio local.

No total, a iniciativa 100% municipal de transferência de renda deve garantir a segurança alimentar de 1.640 famílias de baixa renda da cidade, começando pelos cerca de 1,1 mil titulares do primeiro grupo, formado por quem já fez sua revalidação cadastral. O investimento total do Município no Programa NOS é da ordem de R$ 1 milhão, em recursos próprios.

As famílias inseridas no programa recebem um cartão de débito individual e nominal, já “carregado” com o valor da primeira parcela de R$ 200,00. As demais parcelas serão creditadas nos dois meses seguintes, totalizando os R$ 600,00. Em seguida, em data a ser divulgada, o benefício será disponibilizado para o segundo grupo, com as 550 famílias que “perderam” os três primeiros prazos de revalidação cadastral.

Mais informações sobre este segundo grupo, bem como o cronograma completo de entrega dos cartões do primeiro grupo, devem ser divulgadas assim que possível nos canais oficiais da Prefeitura (o site www.novaodessa.sp.gov.br/, a fanpage www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/ e o canal www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/).