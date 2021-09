Nova Odessa convida artistas para ‘humanizar’ ambientes do Hospital Municipal

A Secretária de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa convidou a artista plástica Helena Barufaldi para elaborar um projeto de artes com o intuito de humanizar alguns ambientes do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia. Helena, da escola Helena Artes, e uma equipe de alunos e professores estão se dedicando ao “Humanizando Com Artes”, que pinta as paredes da Clínica Médica (ala de internação atualmente sendo reformada pela gestão municipal), da sala de espera e da recepção do Pronto Socorro.

“O objetivo é usar a arte como forma de satisfazer e acolher aqueles que buscam nossos cuidados. Tornar o local mais agradável, dar leveza ao ambiente, onde muitos estão passando momentos difíceis e sofrendo”, explicou o secretário de Saúde da cidade, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.

O serviço será realizado aos poucos, começou pela Clínica Médica, que está em fase final de reformas. Conforme a empresa contratada termina a obra em um quarto, a equipe da professora se encarrega de fazer a arte nas paredes. A ideia é trabalhar com imagens de paisagens e outras mais suaves, com a pintura diretamente nas paredes.

“Sabemos que a qualidade das instalações hospitalares pode acelerar o processo de cura e diminuir o tempo de internação. Com base nisso, entendemos que a arte em paredes contribuí para um ambiente acolhedor e humanizado entre funcionários e pacientes”, comentou a secretária-adjunta Sheila Moraes.

HELENA ARTES

Artista plástica com obras em vários estados do Brasil e no exterior, Helena já participou de vários salões de artes, recebendo medalhas de ouro e prata em salões de pintura em técnicas de óleo sobre tela. É considerada uma das cinco melhores e mais premiada artista de pintora de porcelana no Brasil.

Também já participou de workshop em vários países e ganhou medalhas com pintura de porcelana no exterior. Ela se utiliza de uma técnica, que os estrangeiros adoram que é fazer a porcelana em uma única queima, o que é um diferencial.

“Quando fui convidada para atuar com artes dentro do Hospital de Nova Odessa, vi uma oportunidade de convidar alguns excelentes alunos que eu tenho para fazer parte deste projeto. Eles se voluntariaram e estão motivados a participar. Assim, criamos o Projeto ‘Humanizando Com Artes’. A gente abre nosso conhecimento para fazer uma obra social, isso faz muito bem a nós, artistas, assim como aos pacientes”, finalizou Helena.

“Agradecemos muito à Helena e aos demais que trabalham de forma voluntária, doam tempo, talento e amor para concretizar este projeto – entre eles o Diego Andrade, Clara Nazario de Angelo, Vanessa Ferreira da Silva, Maria Eduarda Rigoni e Leonardo Barufaldi”, completou o secretário municipal de Saúde.

A REFORMA

A Prefeitura investe R$ 661.999,53 em recursos próprios na reforma e modernização da Clínica Médica do Hospital, que deve durar até o final do ano. O contrato com a empresa vencedora da licitação inclui o fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra.

O cronograma inclui a recuperação de trincas e reforço estrutural, troca de 500 metros de pisos e 900 de revestimentos, recuperação das redes elétrica, hidráulica e de telefonia, um novo sistema de iluminação com 80 luminárias e iluminação de emergência, substituição de portas e armários, adequação nos sanitários e uma nova pintura de todo o setor.