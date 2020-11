Nova Odessa registra quatro novos casos de coronavírus

Mais quatro moradores de Nova Odessa testaram positivo para o novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (5) pela Secretaria de Saúde. Os novos contaminados são um homem de 28 anos, morador do Jardim Éden; uma mulher de 51 anos, do Jardim Santa Rosa; uma mulher de 72 anos, do Jardim Nossa Senhora de Fátima; e outra idosa, de 73 anos, também residente no Santa Rosa. O município totaliza 1.045 infectados, incluindo 48 óbitos e 889 curados.



De acordo com o boletim atualizado, Nova Odessa contabiliza 2.744 notificações, 88 pessoas em isolamento domiciliar, 21 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (uma delas na Unidade Respiratória), 1.274 resultados negativos, 177 casos em investigação, incluindo três mortes, e 247 pacientes com quadro gripal monitorados.