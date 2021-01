Nova Odessa conserta motoniveladora para usar em estradas rurais

Recuperar maquinários que fazem parte do patrimônio da Prefeitura de Nova Odessa, para que voltem operar em benefício da manutenção de estradas rurais e ruamentos de chácaras. Com esse objetivo, a Administração do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), iniciou 2021 desenvolvendo ações de manutenção em equipamentos de infraestrutura que estavam parados por quebra.

De acordo com informações da secretária municipal de Planejamento e Obras, Miriam Cecília Lara Neto, um dos equipamentos que se encontravam parados e que necessitavam de conserto urgente era a motoniveladora (Patrol).

“Esse maquinário faz o nivelamento das estradas rurais e a manutenção nas ruas de chácaras. Sem ela fica impossível realizar um trabalho de qualidade. Quando assumimos a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras verificamos que o equipamento estava encostado, sem utilidade. Por determinação do prefeito Leitinho, nossa equipe fez uma força tarefa e em poucos dias conseguimos colocar a motoniveladora de volta ao trabalho”, explicou Miriam.

Segundo a Secretaria de Planejamento e Obras, a motoniveladora estava com a lâmina trincada e havia problemas nos pistões. “Toda a parte mecânica recebeu revisão, os pistões receberam um novo cilindro e a lâmina devidamente consertada. O equipamento foi liberado e, por conta dessa breve estiagem, está operando e realizando as ações de manutenção nas estradas rurais do município”, explicou a titular da pasta.

Entre quinta-feira e sábado (21 a 23/01), se não houver chuvas, as ações de manutenção vão se concentrar na região do Campo Belo, Guarapari, Recanto do Sol, Lírios, Fazenda Velha, Estrada Eduardo Karklis e avenida Brasil.

VARREDEIRA

Outro equipamento que estava parado na garagem municipal por falta de manutenção era a varredeira mecânica. Adquirido em 2019 por R$ 330 mil, a varredeira mecânica estava sem funcionar desde o segundo semestre do ano passado. A Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, diante da necessidade e responsabilidade com os equipamentos públicos, realizou o conserto da varredeira, voltando a operar na quinta-feira (21/01). “Todas as máquinas que tiverem conserto serão recuperadas, reforçando a nossa frota”, destacou a secretária.

Com a liberação, a varredeira mecânica voltou a operar pela região central do município. Equipada com motor de três cilindros, ela conta com caçamba com capacidade para armazenar 800 litros de resíduos que são recolhidos das vias públicas.