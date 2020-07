Covid-19. Nova Odessa confirma mais seis casos e chega a 289 infectados

Nova Odessa confirmou seis novos casos de Covid-19 nesta sexta-feira (24). O município contabiliza, agora, 289 pessoas infectadas desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria de Saúde, 150 delas venceram a doença e estão curadas. Vinte e três morreram.

Os infectados são duas mulheres moradoras do Jardim Santa Rosa, de 41 e 65 anos; um jovem de 17 anos, residente no bairro Residencial Lopes Iglesia; uma mulher de 47 anos, do Conjunto Habitacional 23 de Maio; um homem de 49 anos, que mora no bairro Mathilde Berzin; e um idoso de 84 anos, morador do Centro. Todos estão isolados em casa.

O boletim atualizado nesta sexta aponta 990 casos notificados, 103 pacientes positivos em isolamento domiciliar, 12 internados em UTI (unidade de terapia intensiva), um internado na Unidade Respiratória, 272 casos negativos, 83 em investigação – incluindo sete óbitos, 63 em isolamento e 13 internados – e 44 pacientes com gripe em acompanhamento.