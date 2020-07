Nova Odessa confirma mais nove casos de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa confirmou nesta segunda-feira (20) mais nove casos de Covid-19. Os pacientes têm entre 26 e 69 anos e cumprem isolamento em casa. O município totaliza 261 pessoas contaminadas, das quais 150 se recuperaram, 88 estão em tratamento e 23 morreram. Mais uma morte suspeita está sendo investigada.

As notificações feitas pela Vigilância Epidemiológica nesta segunda incluem um homem de 26 anos e uma mulher de 49, ambos residentes no Jardim Monte das Oliveiras; uma mulher de 61 anos e um homem de 48, moradores do Jardim São Manoel; uma mulher de 59 anos, do Residencial Guarapari; uma mulher de 35 anos, no Residencial Terra Nova; um homem de 40 anos, de Sumaré; um homem de 69 anos, que mora no Jardim Santa Rita; e uma mulher de 66 anos que reside no Jardim Santa Rosa.

A Vigilância aguarda o resultado do exame laboratorial que vai apontar se uma mulher de 84 anos, que morava no bairro Mathilde Berzin, morreu em decorrência de Covid-19. Ela tinha comorbidades e morreu no último sábado (18), um dia depois de procurar atendimento na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada.

O boletim atualizado aponta ainda 849 casos notificados, 77 pacientes positivos em isolamento domiciliar, oito internados em UTI (unidade de terapia intensiva), três internados na Unidade Respiratória, 212 casos negativos, 82 em investigação – incluindo seis óbitos, 63 em isolamento e 13 internados – e 44 pacientes com gripe em acompanhamento.